Há 25 anos no ar, o Rotten Tomatoes é um dos maiores sites de críticas do mundo Reprodução

O Rotten Tomatoes, site que agrega críticas de TV e do cinema, está sendo acusado de publicar críticas compradas pela empresa de relações públicas Bunker 15. A denúncia foi publicada pela revista americana Vulture. A Bunker 15 teria manipulado avaliações de filmes no site, pagando críticos para incluírem avaliações positivas na plataforma.

A empresa supostamente ofereceu U$ 50 dólares a jornalistas especializados por crítica. Um dos casos mais emblemáticos seria o do filme ‘Ophelia’, lançado em 2018. Baseado na obra de Shakespeare, o drama recebeu 46% de aprovação de críticos no Rotten Tomatoes na época do lançamento, com base em 13 resenhas.

A Bunker 15 era a responsável pelas ações de publicidade do filme e teria oferecido dinheiro a alguns críticos pouco conhecidos para elevar a nota do filme. Um jornalista que recebeu a proposta contou à reportagem da Vulture que questionou o que aconteceria se ele "odiasse" o filme. Um funcionário da empresa disse que "os mais legais (e tem mais críticos assim do que eu imaginava) geralmente concordam em não publicar as reviews ruins em seus sites principais. Em vez disso, os textos iriam para um blog menor, que o Rotten nunca veria. Acho que isso é algo bem legal de se fazer".





Entre outubro de 2018 e janeiro de 2019, 'Ophelia' recebeu novas sete críticas favoráveis, e sua aprovação subiu para 62%. Com isso, o filme, que não estava sendo exibido nos cinemas dos Estados Unidos, teve os direitos comprados pela IFC Films para que ele fosse para as telonas.

Questionada pela publicação, a Bunker 15 negou as acusações. “Temos milhares de críticos em nossa lista de distribuição. Um pequeno grupo criou [por fora] um sistema onde os cineastas podem patrocinar ou pagar para que revisem um filme”, respondeu o fundador da empresa, Daniel Harlow.







Como funciona o Rotten Tomatoes

O Rotten Tomatoes está no ar desde 1998 e é considerado uma ferramenta influente da indústria do cinema. A plataforma agrega críticas de filmes e séries e determina um índice com base na porcentagem de avaliações positivas com base no número total de resenhas da obra.

Na prática, o sistema pode considerar uma avaliação como positiva, mesmo que contenha diversos contrapontos e leves elogios da obra. Contribuindo, assim, para uma melhor porcentagem daquele filme ou série.

A reportagem da Vulture conversou com um jornalista que fez uma crítica negativa a ‘Ophelia’ e recebeu uma proposta da Bunker 15 para alterar sua avaliação, mas que se negou a fazê-lo. O profissional disse que os representantes da empresa afirmaram que conheciam "os editores do Rotten Tomatoes" e que poderiam fazer com que a resenha dele fosse considerada "positiva".