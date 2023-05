Encontro Shakespeare quer aproximar o público do autor de 'Romeu e Julieta'

677

Peça "Macbeth 22", de Mariana Lima Muniz e Maurilio Rocha, será apresentada neste domingo, na Z.A.P 18 (foto: Guto Muniz/divulgação)



Com o objetivo de aproximar o público da obra de William Shakespeare, a atriz e produtora cultural Wes Gomes lança o projeto Encontro Shakespeare 2.1, com programação gratuita, deste sábado (27/5) até 10 de junho. Com o objetivo de aproximar o público da obra de William Shakespeare, a atriz e produtora cultural Wes Gomes lança o projeto Encontro Shakespeare 2.1, com programação gratuita, deste sábado (27/5) até 10 de junho.

Oficinas, cursos, apresentação de trabalhos de pesquisa, intervenções literárias e dois espetáculos estão entre as atividades. As peças “Macbeth 22”, de Mariana Lima Muniz e Maurilio Rocha, e “Se essa rua fosse minha”, com Denise Leal, foram as escolhidas para compor a programação, além da intervenção literária “Sonetos de Shakespeare”, com a Tríade Cia de Teatro, da qual Wes Gomes é uma das integrantes junto de Dani Guimarães e Glenda Bastos.





“Se essa rua fosse minha” será encenada neste sábado (27/5), às 16h, na Ocupação Eliana Silva – Distrito Industrial do Jatobá, no Barreiro, e “Macbeth 22” será apresentada neste domingo (28/5), na Z.A.P 18 (Rua João Donada, 18 – Bairro Santa Terezinha).





“Por se tratar de um escritor conhecido mundialmente, ainda que muitas pessoas não façam tanto a leitura de suas obras, elas têm alguma noção ou sentimento em relação à sua produção, pois Shakespeare tem vasta produção literária com enorme riqueza de personagens, tipos sociais e reflexões sobre a existência humana", diz Wes Gomes.

"Há também o método mais organizado de abordagem de suas peças e sonetos junto ao público de profissionais das artes e não profissionais”, afirma a produtora e atriz. Ingressos são gratuitos e podem ser obtidos no Sympla. Informações e programação completa no Instagram (@shakespeare_2.1 e linktr.ee/shakespeare2.1.)