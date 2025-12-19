Espetáculo 'Severinas: quando a vida insiste' estreia no Palácio das Artes
Força e feminilidade são reverenciadas em nova montagem do diretor e dramaturgo Marcelo do Vale, com elenco feminino do grupo de teatro Pirilampos
Inspirado pelo livro “Morte e vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto (1920-1999), o diretor e dramaturgo Marcelo do Vale redigiu a montagem “Severinas: quando a vida insiste”, que estreia neste sábado (20/12) e domingo (21/12), no Palácio das Artes.
O elenco do grupo de teatro Pirilampos é composto apenas por mulheres, de 60 a 85 anos, que mergulham em uma interpretação voltada à memória de vozes femininas: Dinah Timóteo, Nadma Sant André, Cris Lisboa, Christina Labarrère, Nelza Chaves, Raquel Bernardes, Fabiane Martins, Vick Ferreira, Regina Corradi, Aurora Scaldaferri, Sônia Stefani, Marluce Cerqueira e Ana Lúcia Laporaes.
A história, que se passa no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, fala sobre mulheres que deixam os lugares onde moram para trabalhar e ver diferentes regiões do mundo. A trama também destaca aquelas que retornam às suas casas, para o lugar onde nasceram, especialmente em ocasiões em que viver longe não “funcionou”.
“É uma obra muito mineira, utilizamos inspirações de histórias reais, de idas e vindas, e também considerando a religiosidade, falamos muito sobre fé no espetáculo. Falamos também do nascer e viver, tanto literalmente quanto metaforicamente”, explica Marcelo do Vale. Ele ainda destaca o senso de coletividade vivido por diferentes mulheres, que crescem e são criadas em função de batalhar pelos outros e para sobreviver nesses lugares.
Essa realidade, destacada por Vale, pode ser associada ao poema “A estrada da ribeira”, presente em “Morte e vida Severina”: “Como aceitara ir no meu destino de mar, preferi essa estrada, para chegar lá, que dizem da ribeira e à costa vai dar, que deste mar de cinza vai a um mar de mar; preferi essa estrada de muito dobrar, estrada bem segunda que não tem errar, pois é a que toda a gente costuma tomar.”
TRILHA SONORA
O espetáculo conta com trilha sonora ao vivo, performada pela musicista Ana Lúcia Laporaes, com o repertório voltado para canções mineiras. “Selecionamos músicas conhecidas pelas pessoas, aquelas que não ouvimos no dia a dia, mas que possuem refrões muito conhecidos. Pensamos em músicas que estão guardadas no coração, em memórias que norteiam a vida da maioria das pessoas: músicas pertencentes ao povo mineiro”, explica o diretor.
Segundo Marcelo do Vale, a feminilidade é reverenciada durante toda a trama, como uma homenagem às mulheres, das atrizes às personagens. “São mulheres de 60 a 85 anos que estão em cena e isso é maravilhoso de ver, essa potência no palco, potência feminina e essa potência de idades que teoricamente, para a sociedade, teriam que estar só vendo e não fazendo. Vê-las em cena contando uma história tão potente e que passa por muitos lugares que elas também já viveram, é ótimo.”
“SEVERINAS: QUANDO A VIDA INSISTE”
Neste sábado (20/12), às 20h, e domingo (21/12), às 19h, no Teatro João Ceschiatti, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos à venda na bilheteria do teatro ou pela plataforma Eventim. Disponíveis por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).
* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco