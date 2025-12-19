Reconhecido em festivais nacionais e internacionais, o premiado documentário brasileiro “Notas sobre um desterro” – um dos raros a contextualizar e a abordar o drama palestino, a partir de pesquisa e imagens também produzidas pelas próprias vítimas – será exibido gratuitamente, neste domingo (21/12), em Belo Horizonte, no UNA Cine Belas Artes, às 17h30.



O diretor Gustavo Castro vai acompanhar a sessão para, ao final, debater e refletir com os interessados sobre colonização, apartheid e o desterro. “A Palestina é um território onde as estruturas coloniais não apenas permanecem ativas, mas organizam o cotidiano, os afetos e as possibilidades de existência de um povo, o que me pareceu urgente de ser abordado cinematograficamente”, assinala Gustavo Castro.



A ideia do filme surgiu em 2018, quando Gustavo Castro e o fotógrafo Rafael de Oliveira cruzaram a Cisjordânia com câmeras na mochila para pesquisar e documentar as condições em que viviam os palestinos, confinados aos espaços autorizados pelo estado de Israel. Acolhidos em Kobar pela família de Rabah, irmã da presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal), eles percorreram, ao longo de um mês, estradas vigiadas por tanques e checkpoints israelenses.



O objetivo inicial dos profissionais era registrar a vida sob ocupação e as possibilidades de coexistência. “Desde o início da minha trajetória artística, me interesso por temas sociais e humanos, especialmente pelas dinâmicas do colonialismo, que já estiveram presentes em obras anteriores. Nesse percurso, a temática da Palestina se impôs quase naturalmente, por ser hoje um dos lugares do mundo onde o colonialismo se manifesta de forma mais explícita, direta e persistente”, afirma Gustavo Castro.



Nos anos seguintes às imagens colhidas naquela primeira viagem, o projeto ganhou densidade com a entrada da produtora e roteirista Juliana Sanson, e do montador e também roteirista, Ticiano Monteiro.



GUERRA ASSIMÉTRICA

Outubro de 2023, contudo, foi o ponto de inflexão que alterou o rumo do projeto, explica Gustavo Castro. As filmagens do encontro com uma família brasileira-palestina na Cisjordânia de 2018 foram revisitadas com a escalada da violência e a guerra assimétrica e desigual que se seguiu, revelada em imagens de um massacre sem precedentes de civis e crianças.



O resultado é um filme em primeira pessoa com alcance coletivo. Reúne registros de 2018, pesquisa, imagens históricas de arquivo e vídeos recentes, compartilhados nas redes sociais pelas próprias vítimas em Gaza.



“Não há narração didática nem termos técnicos: a realidade aparece crua, enquanto o olhar é de profunda humanidade. O que se constrói é um ensaio visual que se recusa a ceder ao esquecimento”, afirma Gustavo Castro. Para a produtora Juliana Sanson, para além da Palestina, o filme também aborda como o mundo vem se posicionando diante da catástrofe há quase oito décadas.



“Notas sobre um desterro” é, na avaliação de Gustavo Castro, um dos poucos filmes brasileiros a abordar a temática da Palestina, impulsionado pela urgência do que se vive hoje em Gaza. “O mundo não pode ser cúmplice, e nós não podemos permanecer neutros diante da barbárie. Nossa forma de agir é por meio do cinema”, afirma o diretor, para quem a sua experiência lhe possibilitou testemunhar o que significa viver “sob um regime colonial de apartheid, que segrega e oprime”.



Ao avaliar os complexos desafios para a coexistência pacífica entre judeus e palestinos na região, Gustavo Castro afirma: “O ponto de partida fundamental é o reconhecimento do povo palestino e do seu direito ao território. Isso passa necessariamente pela responsabilização e pela atuação efetiva dos mecanismos de governança internacional, no cumprimento dos acordos e resoluções já existentes, que há décadas são sistematicamente ignorados”. O diretor ainda assinala, apontando para a assimetria de poder na região, a violência estrutural cotidiana e a constante desumanização da população palestina: “Sem esse reconhecimento político e jurídico básico, não haverá base real para qualquer processo de paz”.

“NOTAS SOBRE UM DESTERRO”

Documentário de Gustavo Castro. Sessão seguida de debate com o diretor neste domingo (21/12), às 17h30, no UNA Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581 – Lourdes). Entrada gratuita, sujeita à lotação. Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do início da sessão.