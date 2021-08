Cine Belas Artes reabre nesta quinta após quase um ano e meio fechado

Fernanda Montenegro e Cauã Reymond no filme "Piedade" (foto: Canal Brasil/Divugação)

Quase 17 meses depois, o Cine Belas Artes reabre suas portas. A partir desta quinta-feira (5/8), a mais tradicional (e atualmente única) sala de rua de Belo Horizonte volta a funcionar com o nome de Una Cine Belas Artes. Anunciado em janeiro, o patrocínio do Grupo Ânima Educação, responsável pelo Centro Universitário Una, foi essencial para manter o espaço no bairro de Lourdes, inaugurado em 1992 com três salas de exibição.

O complexo, que abriga três salas de exibição, café e livraria, retoma suas atividades após passar por atualização técnica, reparos e reformas que facilitam a higienização do local, além de adequação do espaço aos protocolos de segurança das autoridades sanitárias.

Sala da Rua Gonçalves Dias passou por reformas (foto: Ramon Lisboa/EM/D.APress) campanha de financiamento coletivo para poder arcar com dívidas de impostos, aluguel e benefícios trabalhistas. A campanha SOS Belas Artes teve 2.476 apoiadores e arrecadou R$ 269.295,00. Fechado desde 19 de março de 2020, o cinema, que já vinha enfrentando momentos difíceis antes da pandemia, criou em setembro umapara poder arcar com dívidas de impostos, aluguel e benefícios trabalhistas. A campanha SOS Belas Artes teve 2.476 apoiadores e arrecadou R$ 269.295,00.

As camisetas, uma das contrapartidas para os colaboradores da campanha, já estão sendo entregues. Já os ingressos e passaportes para o cinema, serão concedidos a partir de 1º de outubro. Também estão sendo produzidas outras recompensas, como vídeos, placas em poltronas e agradecimento em tela.

Os ingressos vão custar de segunda a quarta R$ 26 (inteira), R$ 13 (meia) e R$ 12 (estudantes UFMG e Una); e de quinta a domingo R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 14 (estudantes UFMG e Una).