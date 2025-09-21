Assine
overlay
Início Política
EM BH

Manifestantes carregam bandeira gigante da Palestina em BH

Ato em solidariedade à Palestina acontece em sintonia com a decisão do Reino Unido, Canadá e Austrália de reconhecerem oficialmente o país

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
21/09/2025 14:48 - atualizado em 21/09/2025 15:11

compartilhe

Siga no
x
Manifestantes carregam bandeira gigante da Palestina em BH
Manifestantes carregam bandeira gigante da Palestina em BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

No meio das mobilizações contra a chamada "PEC da Blindagem" e o PL da Anistia, realizadas neste domingo (21/9) no Centro de Belo Horizonte, uma bandeira gigante da Palestina se destacou entre os manifestantes. 

O gesto ocorreu em sintonia com a decisão do Reino Unido, anunciada neste domingo, de reconhecer oficialmente o Estado da Palestina, depois de Israel não cumprir determinações da ONU, incluindo um cessar-fogo, para a guerra em Gaza, que já se estende por quase dois anos.

A decisão de Londres carrega forte significado histórico, pois o país esteve à frente da criação de Israel após a Segunda Guerra Mundial e manteve-se como parceiro próximo desde então. Ainda neste domingo, Portugal deve oficializar o reconhecimento da Palestina.

Leia Mais

Canadá e Austrália também reconheceram a Palestina, e outros países, como a França, devem seguir a decisão durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontecerá essa semana em Nova York. A medida inédita entre membros do G7 aproxima essas nações das mais de 140 que já reconhecem oficialmente a Palestina, incluindo o Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Conflito Israel x Palestina

  • O conflito entre Israel e Palestina tem raízes históricas profundas, com tensões que datam da criação de Israel em 1948 e da ocupação de territórios palestinos, como Gaza e Cisjordânia, em 1967.
  • Em 7 de outubro de 2023, combatentes do Hamas lançaram ataques a partir da Faixa de Gaza, matando cerca de 1.200 pessoas em Israel e fazendo mais de 250 reféns.
  • A ofensiva do Hamas provocou uma resposta militar israelense massiva sobre Gaza, marcando uma escalada significativa da violência.
  • Milhares de pessoas morreram em Gaza durante os ataques, a maioria mulheres e crianças, segundo o ministério da saúde local, administrado pelo Hamas.

Tópicos relacionados:

bh brasil israel manifestantes palestina portugal reino-unido

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay