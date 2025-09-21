Manifestantes carregam bandeira gigante da Palestina em BH

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

No meio das mobilizações contra a chamada "PEC da Blindagem" e o PL da Anistia, realizadas neste domingo (21/9) no Centro de Belo Horizonte, uma bandeira gigante da Palestina se destacou entre os manifestantes.

O gesto ocorreu em sintonia com a decisão do Reino Unido, anunciada neste domingo, de reconhecer oficialmente o Estado da Palestina, depois de Israel não cumprir determinações da ONU, incluindo um cessar-fogo, para a guerra em Gaza, que já se estende por quase dois anos.

A decisão de Londres carrega forte significado histórico, pois o país esteve à frente da criação de Israel após a Segunda Guerra Mundial e manteve-se como parceiro próximo desde então. Ainda neste domingo, Portugal deve oficializar o reconhecimento da Palestina.

Canadá e Austrália também reconheceram a Palestina, e outros países, como a França, devem seguir a decisão durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontecerá essa semana em Nova York. A medida inédita entre membros do G7 aproxima essas nações das mais de 140 que já reconhecem oficialmente a Palestina, incluindo o Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conflito Israel x Palestina