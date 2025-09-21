Manifestantes carregam bandeira gigante da Palestina em BH
Ato em solidariedade à Palestina acontece em sintonia com a decisão do Reino Unido, Canadá e Austrália de reconhecerem oficialmente o país
No meio das mobilizações contra a chamada "PEC da Blindagem" e o PL da Anistia, realizadas neste domingo (21/9) no Centro de Belo Horizonte, uma bandeira gigante da Palestina se destacou entre os manifestantes.
O gesto ocorreu em sintonia com a decisão do Reino Unido, anunciada neste domingo, de reconhecer oficialmente o Estado da Palestina, depois de Israel não cumprir determinações da ONU, incluindo um cessar-fogo, para a guerra em Gaza, que já se estende por quase dois anos.
A decisão de Londres carrega forte significado histórico, pois o país esteve à frente da criação de Israel após a Segunda Guerra Mundial e manteve-se como parceiro próximo desde então. Ainda neste domingo, Portugal deve oficializar o reconhecimento da Palestina.
Canadá e Austrália também reconheceram a Palestina, e outros países, como a França, devem seguir a decisão durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontecerá essa semana em Nova York. A medida inédita entre membros do G7 aproxima essas nações das mais de 140 que já reconhecem oficialmente a Palestina, incluindo o Brasil.
Conflito Israel x Palestina
- O conflito entre Israel e Palestina tem raízes históricas profundas, com tensões que datam da criação de Israel em 1948 e da ocupação de territórios palestinos, como Gaza e Cisjordânia, em 1967.
- Em 7 de outubro de 2023, combatentes do Hamas lançaram ataques a partir da Faixa de Gaza, matando cerca de 1.200 pessoas em Israel e fazendo mais de 250 reféns.
- A ofensiva do Hamas provocou uma resposta militar israelense massiva sobre Gaza, marcando uma escalada significativa da violência.
- Milhares de pessoas morreram em Gaza durante os ataques, a maioria mulheres e crianças, segundo o ministério da saúde local, administrado pelo Hamas.