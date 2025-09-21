Manifestantes vão às ruas contra PEC da Blindagem e PL da Anistia

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Milhares de manifestantes ocuparam a Praça Raul Soares, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (21/9), em ato contra a chamada “PEC da Blindagem” e o “PL da Anistia”. A concentração começou por volta das 9h e integra uma mobilização nacional que acontece em diversas capitais e grandes cidades brasileiras.

O protesto foi convocado por movimentos sociais e centrais sindicais, com a adesão de artistas e lideranças políticas. Os organizadores afirmam que as duas propostas em discussão no Congresso Nacional representam riscos à democracia e à responsabilização de parlamentares e autoridades.

A “PEC da Blindagem”, aprovada pela Câmara dos Deputados nesta semana e agora em análise pelo Senado, altera as regras sobre prisões, processos e foro privilegiado de parlamentares e presidentes de partidos com representação no Congresso Nacional. Já o “PL da Anistia” tem como objetivo beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado, e seus apoiadores que invadiram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Presente no ato, João Batista Mares Guia classificou a PEC como “uma agressão à democracia”. "É um tapa na cara amoral e imoral contra o povo brasileiro e contra a democracia. Mas não vai prosperar. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado não aprovará a tramitação dessa matéria, porque os senadores terão que ser sensíveis à opinião pública", projetou.

O jornalista e ex-presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), Mauro Werkema também criticou a proposta e destacou a importância das manifestações para demonstrar a insatisfação da população com as matérias em tramitação. "É um absurdo que precisa ser destruído e parece que vai ser destruído pelos protestos das ruas. O Congresso, sobretudo a Câmara dos Deputados, perdeu o juízo, o rumo. Querem se colocar acima da lei, acima do direito, acima do processo civilizatório brasileiro. Mas percebo que o povo vai derrubar isso pela vontade popular" disse.

Muitos manifestantes carregam bandeiras do Brasil e vestem camisas verde e amarelas, símbolos que, nos últimos anos, se consolidaram como marca dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

À reportagem, a engenheira eletricista Leila Gonçalves, que carregava uma bandeira do Brasil, destacou que o símbolo nacional “é de todos”. “Estamos aqui para protestar contra os bandidos parlamentares e dizer: sem anistia”, afirmou.

Ao comentar a PEC da Blindagem, Leila não poupou críticas. Para ela, a proposta “é uma vergonha”. “Querem manter soltos os bandidos que estão no Congresso, mesmo continuando a praticar todos os crimes que vêm cometendo”, disse, indignada.

Cartazes com nomes e fotos dos deputados que apoiaram a PEC da Blindagem também foram exibidos pelos manifestantes no local.

PEC da Blindagem

A Câmara dos Deputados aprovou, na última terça-feira (16/9), em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) conhecida como "PEC da Blindagem". O texto-base recebeu 344 votos favoráveis e 133 contrários, e agora está análise do Senado. A proposta estabelece que investigações e medidas cautelares contra parlamentares só poderão ocorrer com autorização prévia do Congresso Nacional.

Dos 53 deputados de Minas Gerais, 36 votaram a favor, 12 se posicionaram contra, e quatro não registraram voto. Já o deputado federal André Janones (Avante), que está com o mandato suspenso pelo Conselho de Ética da Câmara, não pode votar.

A proposta teve apoio maciço de partidos de centro e direita, mas também contou com dissidências no campo da esquerda: 12 deputados do PT votaram a favor - sendo dois mineiros. Se aprovada também pelo Senado, a PEC será promulgada diretamente pelo Congresso, sem necessidade de sanção presidencial.

O texto prevê uma blindagem mais extensa do que a prevista originalmente na Carta de 1988, que foi limitada em 2001 após mobilização popular contra a impunidade. Atualmente, o foro especial de deputados e senadores é restrito a crimes cometidos no exercício do mandato e em razão dele, sem qualquer previsão para processos cíveis.

O que muda com a PEC da Blindagem?

Prisão : deputados e senadores só poderão ser presos em flagrante por crimes inafiançáveis, mas a manutenção da prisão dependerá de votação no plenário da Casa.

: deputados e senadores só poderão ser presos em flagrante por crimes inafiançáveis, mas a manutenção da prisão dependerá de votação no plenário da Casa. Processos criminais : o STF terá de pedir autorização ao Congresso para abrir ações contra parlamentares. Se o pedido for negado, o processo ficará suspenso até o fim do mandato.

: o STF terá de pedir autorização ao Congresso para abrir ações contra parlamentares. Se o pedido for negado, o processo ficará suspenso até o fim do mandato. Medidas cautelares : somente o Supremo poderá impor medidas cautelares a deputados e senadores.

: somente o Supremo poderá impor medidas cautelares a deputados e senadores. Foro privilegiado: passa a incluir também presidentes de partidos com representação no Congresso.

A PEC retoma em parte o modelo vigente até 2001, quando o Supremo precisava da autorização do Legislativo para abrir processos contra parlamentares. O formato foi extinto após críticas de que servia para blindar congressistas de investigações.

PL da Anistia

A Câmara dos Deputados aprovou também, na quarta-feira (17/9), o requerimento de urgência do Projeto de Lei 2162/23, conhecido como “PL da Anistia”. A proposta trata da anistia a manifestantes de motivações políticas, entre outubro de 2022 e a data em que a norma eventualmente virar lei.

A urgência permite que o texto seja analisado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. O placar geral foi de 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. Entre os 53 deputados federais de Minas Gerais, 37 votaram a favor, 14 foram contrários e apenas um, Aécio Neves (PSDB), não participou da votação.

O PL mineiro fechou questão pelo apoio, com todos os nove parlamentares presentes votando “sim”. Já o PT foi unânime contra, com os nove deputados do partido indo contra a proposta. Avante, Republicanos e PRD também votaram integralmente a favor da urgência.

Embora a proposta inicial tivesse como objetivo beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o relator do projeto, deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), deve apresentar um texto alternativo que trate da dosimetria das penas, em vez de uma anistia ampla. A articulação contou com a participação do deputado Aécio Neves (PSDB) e do ex-presidente Michel Temer (MDB).

A principal resistência parte do PL, que insiste em uma anistia geral e irrestrita para Bolsonaro e os sete integrantes de seu núcleo central já condenados por tentativa de golpe de Estado. Nos bastidores, porém, a avaliação é de que a legenda terá de ceder ou corre o risco de se isolar politicamente. Paulinho da Força afirma que a intenção é construir um texto de “meio-termo”, capaz de promover a “pacificação do país”.