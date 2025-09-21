Assine
PROTESTOS

Manifestantes vão às ruas contra PEC da Blindagem e PL da Anistia

Protesto faz parte de mobilização nacional contra propostas em tramitação no Congresso Nacional

Alessandra Mello
Vinícius Prates
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
21/09/2025 10:55 - atualizado em 21/09/2025 12:01

Manifestação na Praça Raul Soares
PEC da Blindagem e PL da Anistia levam manifestantes às ruas de BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Milhares de manifestantes ocuparam a Praça Raul Soares, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (21/9), em ato contra a chamada “PEC da Blindagem” e o “PL da Anistia”. A concentração começou por volta das 9h e integra uma mobilização nacional que acontece em diversas capitais e grandes cidades brasileiras.

O protesto foi convocado por movimentos sociais e centrais sindicais, com a adesão de artistas e lideranças políticas. Os organizadores afirmam que as duas propostas em discussão no Congresso Nacional representam riscos à democracia e à responsabilização de parlamentares e autoridades.

A “PEC da Blindagem”, aprovada pela Câmara dos Deputados nesta semana e agora em análise pelo Senado, altera as regras sobre prisões, processos e foro privilegiado de parlamentares e presidentes de partidos com representação no Congresso Nacional. Já o “PL da Anistia” tem como objetivo beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado, e seus apoiadores que invadiram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Presente no ato, João Batista Mares Guia classificou a PEC como “uma agressão à democracia”. "É um tapa na cara amoral e imoral contra o povo brasileiro e contra a democracia. Mas não vai prosperar. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado não aprovará a tramitação dessa matéria, porque os senadores terão que ser sensíveis à opinião pública", projetou.

O jornalista e ex-presidente da  Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), Mauro Werkema também criticou a proposta e destacou a importância das manifestações para demonstrar a insatisfação da população com as matérias em tramitação. "É um absurdo que precisa ser destruído e parece que vai ser destruído pelos protestos das ruas. O Congresso, sobretudo a Câmara dos Deputados, perdeu o juízo, o rumo. Querem se colocar acima da lei, acima do direito, acima do processo civilizatório brasileiro. Mas percebo que o povo vai derrubar isso pela vontade popular" disse.

Muitos manifestantes carregam bandeiras do Brasil e vestem camisas verde e amarelas, símbolos que, nos últimos anos, se consolidaram como marca dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

À reportagem, a engenheira eletricista Leila Gonçalves, que carregava uma bandeira do Brasil, destacou que o símbolo nacional “é de todos”. “Estamos aqui para protestar contra os bandidos parlamentares e dizer: sem anistia”, afirmou.

Ao comentar a PEC da Blindagem, Leila não poupou críticas. Para ela, a proposta “é uma vergonha”. “Querem manter soltos os bandidos que estão no Congresso, mesmo continuando a praticar todos os crimes que vêm cometendo”, disse, indignada.

Cartazes com nomes e fotos dos deputados que apoiaram a PEC da Blindagem também foram exibidos pelos manifestantes no local.

PEC da Blindagem

Câmara dos Deputados aprovou, na última terça-feira (16/9), em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) conhecida como "PEC da Blindagem". O texto-base recebeu 344 votos favoráveis e 133 contrários, e agora está análise do Senado. A proposta estabelece que investigações e medidas cautelares contra parlamentares só poderão ocorrer com autorização prévia do Congresso Nacional.

Dos 53 deputados de Minas Gerais, 36 votaram a favor, 12 se posicionaram contra, e quatro não registraram voto. Já o deputado federal André Janones (Avante), que está com o mandato suspenso pelo Conselho de Ética da Câmara, não pode votar.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Estado de Minas (@estadodeminas)

A proposta teve apoio maciço de partidos de centro e direita, mas também contou com dissidências no campo da esquerda: 12 deputados do PT votaram a favor - sendo dois mineiros. Se aprovada também pelo Senado, a PEC será promulgada diretamente pelo Congresso, sem necessidade de sanção presidencial.

O texto prevê uma blindagem mais extensa do que a prevista originalmente na Carta de 1988, que foi limitada em 2001 após mobilização popular contra a impunidade. Atualmente, o foro especial de deputados e senadores é restrito a crimes cometidos no exercício do mandato e em razão dele, sem qualquer previsão para processos cíveis.

O que muda com a PEC da Blindagem?

  • Prisão: deputados e senadores só poderão ser presos em flagrante por crimes inafiançáveis, mas a manutenção da prisão dependerá de votação no plenário da Casa.
  • Processos criminais: o STF terá de pedir autorização ao Congresso para abrir ações contra parlamentares. Se o pedido for negado, o processo ficará suspenso até o fim do mandato.
  • Medidas cautelares: somente o Supremo poderá impor medidas cautelares a deputados e senadores.
  • Foro privilegiado: passa a incluir também presidentes de partidos com representação no Congresso.

A PEC retoma em parte o modelo vigente até 2001, quando o Supremo precisava da autorização do Legislativo para abrir processos contra parlamentares. O formato foi extinto após críticas de que servia para blindar congressistas de investigações.

PL da Anistia

A Câmara dos Deputados aprovou também, na quarta-feira (17/9), o requerimento de urgência do Projeto de Lei 2162/23, conhecido como “PL da Anistia”. A proposta trata da anistia a manifestantes de motivações políticas, entre outubro de 2022 e a data em que a norma eventualmente virar lei.

A urgência permite que o texto seja analisado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. O placar geral foi de 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções. Entre os 53 deputados federais de Minas Gerais, 37 votaram a favor, 14 foram contrários e apenas um, Aécio Neves (PSDB), não participou da votação. 

O PL mineiro fechou questão pelo apoio, com todos os nove parlamentares presentes votando “sim”. Já o PT foi unânime contra, com os nove deputados do partido indo contra a proposta. Avante, Republicanos e PRD também votaram integralmente a favor da urgência.

Embora a proposta inicial tivesse como objetivo beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o relator do projeto, deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), deve apresentar um texto alternativo que trate da dosimetria das penas, em vez de uma anistia ampla. A articulação contou com a participação do deputado Aécio Neves (PSDB) e do ex-presidente Michel Temer (MDB).

A principal resistência parte do PL, que insiste em uma anistia geral e irrestrita para Bolsonaro e os sete integrantes de seu núcleo central já condenados por tentativa de golpe de Estado. Nos bastidores, porém, a avaliação é de que a legenda terá de ceder ou corre o risco de se isolar politicamente. Paulinho da Força afirma que a intenção é construir um texto de “meio-termo”, capaz de promover a “pacificação do país”.

