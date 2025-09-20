BH: artistas convocam 'ato musical' contra anistia e PEC da Blindagem

Artistas e grupos políticos do campo progressista convocaram a população para um ato musical, marcado para a manhã deste domingo (21/9), em Belo Horizonte, contra a aprovação do PL da Anistia e da PEC da Blindagem. A manifestação terá início às 9h, na Praça Raul Soares, no Centro da capital.

As atrações confirmadas no ato até o momento são Rafa Ventura, Renegado, Júlia Rocha, DJ Pitty Latuffe, MC Mika, Bel Bertineli, Lagum e Lamparina. A promoção das apresentações musicais é uma realização das organizações Sleeping Giants Brasil e Teia de Criadores em parceria com o coletivo Beagá Vai Virar Baile.

Ao longo do domingo, haverá atos em várias capitais com a mesma pauta. O maior deles está previsto para a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), às 14h, onde acontecerão apresentações de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Djavan, dentre outros músicos.

As manifestações foram convocadas para protestar contra a aprovação do Projeto de Lei (PL) 2162/23, o PL da Anistia, que busca anistiar os envolvidos no ato golpista do 8 de janeiro de 2023, e também contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2021, aprovada esta semana na Câmara dos Deputados e que dificulta a abertura de processos criminais contra políticos.

Pautas

O protesto da capital mineira começa na Praça Raul Soares, no Centro, com concentração a partir das 9h. Depois, às 10h30, os manifestantes pretendem se deslocar em direção à Praça Sete de Setembro, e a expectativa é de encerrar o ato na Praça da Estação. A iniciativa contará com o apoio do bloco de carnaval Volta Belchior, que declarou: “Nosso ensaio é a luta. Nossa música é a resistência”.

Lideranças da esquerda em Minas Gerais, como a vereadora de BH Iza Lourença (PSOL) e a deputada federal Duda Salabert (PDT), usaram as redes sociais para convocar manifestantes. A Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT-MG) e o Afronte-MG são algumas das organizações que apoiam o movimento.

A deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) é outra que chamou a atenção para o ato e, em entrevista ao Estado de Minas, explicou as motivações: "O Congresso tem sido inimigo do povo. Não há a aprovação de medidas de taxação de super-ricos, de redução da jornada de trabalho, de isenção do imposto de renda, mas o Congresso avança com a PEC da Blindagem e todo o contexto da anistia”.

Em Minas Gerais, os manifestantes também vão abordar a Operação Rejeito da Polícia Federal, que investiga fraudes e corrupção nos processos de licenciamentos ambientais na mineração no estado.

(Com informações de Andrei Megre)