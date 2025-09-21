No dia do funeral nos EUA, manifestantes homenageiam Charlie Kirk em BH
Ato ocorre na Praça da Liberdade, em BH, em paralelo ao funeral do influenciador nos Estados Unidos
compartilheSiga no
Na manhã deste domingo (21/9), manifestantes da direita se reuniram na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para homenagear o influenciador conservador norte-americano Charlie Kirk, morto no último dia 10, durante um evento na Universidade do Vale de Utah, nos Estados Unidos. O ato na capital mineira coincidiu com o funeral público realizado no Arizona, que reúne líderes políticos americanos, entre eles o presidente Donald Trump e membros de seu governo.
- Bolsonaro palestrou em evento de Charlie Kirk nos EUA após perder eleição
- Qual o motivo por trás do assassinato de Charlie Kirk: o que se sabe e o que não se sabe
Kirk, de 31 anos, era fundador da organização conservadora Turning Point USA (TPUSA) e uma das vozes do movimento conservador nos EUA. Sua morte provocou forte reação entre aliados, que transformaram o velório em um grande ato político com discursos de Trump, do vice-presidente JD Vance e de figuras como o ex-apresentador Tucker Carlson.
Paralelamente ao funeral, em Belo Horizonte, manifestantes levaram bandeiras do Brasil, balões brancos e cartazes com frases atribuídas ao influenciador de direita. Para eles, a homenagem era uma forma de se unir simbolicamente ao funeral nos Estados Unidos.
Leia Mais
José Antônio do Nascimento, 61 anos, administrador de empresas, exaltou a trajetória de Kirk. "Ele foi defensor da liberdade, da paz, um cristão. Levava a palavra cristã e da liberdade às universidades, onde enfrentava a intolerância da esquerda. Foi assassinado covardemente. Hoje é o sepultamento dele, com a presença do Trump e de várias autoridades, não poderíamos deixar de prestar essa homenagem", disse ao Estado de Minas.
"É pela liberdade mundial, pela paz mundial, pelos cristãos do mundo. 'Liberdade não é sustentável se você remover o cristianismo', dizia ele. Então, para mim, se tiver uma pessoa que é cristão, ou católico, ou evangélico, e fala que apoia o Lula, me perdoa, não é cristão", completou.
A psicóloga Regina Magalhães, 60, destacou o caráter simbólico do ato. "Nós estamos reunidos aqui porque hoje vai ser o enterro dele nos Estados Unidos. Seria desumano se não fizéssemos alguma homenagem. Por isso colocamos balões brancos em nome da paz. Paz no mundo, paz para todos", disse à reportagem.
Quem era Charlie Kirk?
Fundador da organização conservadora Turning Point USA, Charlie Kirk era considerado um dos principais porta-vozes da extrema-direita norte-americana. Morto a tiros em 10 de setembro, durante um evento universitário em Utah, ele tinha 31 anos.
O suspeito do crime, Tyler Robinson, de 22 anos, foi denunciado por familiares e está sob custódia.
Kirk acumulava milhões de seguidores nas redes sociais e era conhecido pelo estilo confrontativo em debates com opositores, especialmente em universidades. Seus vídeos, muitas vezes virais, mostravam embates com estudantes progressistas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com ideias alinhadas às de Donald Trump, defendia a tese de fraude nas eleições de 2020, atacava imigrantes e pessoas transgênero e se consolidava como uma figura de influência entre jovens conservadores.