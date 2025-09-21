No dia do funeral nos EUA, manifestantes homenageiam Charlie Kirk em BH

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Na manhã deste domingo (21/9), manifestantes da direita se reuniram na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para homenagear o influenciador conservador norte-americano Charlie Kirk, morto no último dia 10, durante um evento na Universidade do Vale de Utah, nos Estados Unidos. O ato na capital mineira coincidiu com o funeral público realizado no Arizona, que reúne líderes políticos americanos, entre eles o presidente Donald Trump e membros de seu governo.

Kirk, de 31 anos, era fundador da organização conservadora Turning Point USA (TPUSA) e uma das vozes do movimento conservador nos EUA. Sua morte provocou forte reação entre aliados, que transformaram o velório em um grande ato político com discursos de Trump, do vice-presidente JD Vance e de figuras como o ex-apresentador Tucker Carlson.

Paralelamente ao funeral, em Belo Horizonte, manifestantes levaram bandeiras do Brasil, balões brancos e cartazes com frases atribuídas ao influenciador de direita. Para eles, a homenagem era uma forma de se unir simbolicamente ao funeral nos Estados Unidos.

José Antônio do Nascimento, 61 anos, administrador de empresas, exaltou a trajetória de Kirk. "Ele foi defensor da liberdade, da paz, um cristão. Levava a palavra cristã e da liberdade às universidades, onde enfrentava a intolerância da esquerda. Foi assassinado covardemente. Hoje é o sepultamento dele, com a presença do Trump e de várias autoridades, não poderíamos deixar de prestar essa homenagem", disse ao Estado de Minas.



"É pela liberdade mundial, pela paz mundial, pelos cristãos do mundo. 'Liberdade não é sustentável se você remover o cristianismo', dizia ele. Então, para mim, se tiver uma pessoa que é cristão, ou católico, ou evangélico, e fala que apoia o Lula, me perdoa, não é cristão", completou.



A psicóloga Regina Magalhães, 60, destacou o caráter simbólico do ato. "Nós estamos reunidos aqui porque hoje vai ser o enterro dele nos Estados Unidos. Seria desumano se não fizéssemos alguma homenagem. Por isso colocamos balões brancos em nome da paz. Paz no mundo, paz para todos", disse à reportagem.

Quem era Charlie Kirk?

Fundador da organização conservadora Turning Point USA, Charlie Kirk era considerado um dos principais porta-vozes da extrema-direita norte-americana. Morto a tiros em 10 de setembro, durante um evento universitário em Utah, ele tinha 31 anos.

O suspeito do crime, Tyler Robinson, de 22 anos, foi denunciado por familiares e está sob custódia.

Kirk acumulava milhões de seguidores nas redes sociais e era conhecido pelo estilo confrontativo em debates com opositores, especialmente em universidades. Seus vídeos, muitas vezes virais, mostravam embates com estudantes progressistas.

Com ideias alinhadas às de Donald Trump, defendia a tese de fraude nas eleições de 2020, atacava imigrantes e pessoas transgênero e se consolidava como uma figura de influência entre jovens conservadores.