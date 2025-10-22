Alexandre Pires sobre destaque na Billboard: 'Não tinha essa dimensão'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alexandre Pires foi reconhecido como um dos maiores artistas latinos do século 21 ao figurar na lista da Billboard "100 Top Latin Artists of the 21st Century". O cantor brasileiro aparece na posição 81, sendo o único representante do Brasil em um ranking que reúne nomes como Bad Bunny, Shakira e J Balvin.

Os critérios para a montagem da lista foram baseados no desempenho dos artistas nas paradas semanais Top Latin Albums e Hot Latin Songs ("Melhores Álbuns Latinos" e "Músicas Latinas em Alta), levando em conta o período de 1º de janeiro de 2000 a 28 de dezembro de 2024.

O ranking considera os artistas com melhor desempenho nessas paradas ao longo desses 25 anos, incluindo títulos lançados antes de 1999, desde que tenham figurado nelas nesse intervalo.





Alexandre admite ter ficado surpreso com o reconhecimento da revista americana. "Não tinha essa dimensão de ser o único artista brasileiro [que alcançou os parâmetros da lista]", diz ele à reportagem.

A homenagem chega em uma fase em que ele se reconecta com sua trajetória internacional. "Veio no momento certo", afirma. Ele adianta que está retomando o trabalho fora do país e se prepara para gravar um novo disco em espanhol, previsto para 2026.

A presença do pagodeiro como único brasileiro na lista também acende a discussão sobre a pouca representatividade do país no cenário latino global, tradicionalmente dominado por produções em espanhol - como é o caso de Alexandre.

"Fico surpreso de ter sido o único na lista porque temos muitos artistas talentosos. A questão da língua pode dificultar um pouco, mas isso não impede o sucesso. A música é universal".

Para ele, esse cenário começa a mudar à medida que artistas brasileiros ampliam seu alcance e se conectam com o público latino de diferentes formas. "A gente tem potencial. O Brasil é muito talentoso, e a música brasileira tem um sabor único", diz Alexandre, citando nomes como Anitta e Gusttavo Lima entre os que vêm abrindo novos caminhos.

Mas, para o artista, que começou a se dedicar ao mercado latino em 2001 com o álbum "Alexandre Pires", o sucesso exigiu muito mais do que o desejo de atravessar fronteiras. "Abdiquei do meu projeto brasileiro para realizar esse sonho de fazer um trabalho internacional", diz.

O cantor afirma que o reconhecimento é fruto de anos de dedicação. Para alcançar destaque internacional, Alexandre estudou espanhol por anos, morou nos Estados Unidos e se dedicou a compreender o mercado.

Mesmo assim, Alexandre nunca se afastou completamente do Brasil. Ao longo dos últimos anos e, ele também se dedicou a novas experimentações musicais, como o projeto "Pagonejo Bão", em que mistura samba e pagode com o sertanejo. "Juntar esses dois ritmos não é tão complexo, eles se conversam muito", explica. "Não é novidade nenhuma, apenas coloquei em prática o que eu gostaria de fazer".

O resultado, diz, tem dado certo e se tornado uma experiência "interessante", como descreve. "É muito bom chegar a um show e ver a turma de chapéu sambando. Essa mistura o público entendeu."

Com mais de 30 anos de carreira, o artista acumula colaborações com diversos nomes do sertanejo, incluindo Chitãozinho e Xororó, Daniel, Leonardo e Ana Castela. "Eu tive mais parcerias com artistas sertanejos do que com o meu próprio gênero", brinca.

Ele adianta que pretende seguir com a turnê do projeto -- e, em paralelo, preparar o novo álbum em espanhol, que também deverá ter sua própria turnê. "Vai ser uma grande realização. É uma forma de agradecer o carinho do público latino que me acompanha tanto tempo, mesmo não lançando discos".

Alexandre participou do quarto volume do álbum “Sorriso Eu Gosto no Pagode”, do Sorriso Maroto, em homenagem aos grupos "Só Pra Contrariar" e "Raça Negra". Ele gravou duas faixas do tributo ao "SPC", que foi lançado no dia 2 de outubro de 2025. Divulgação/Leonardo Lima Além disso, será um dos destaques da 25ª Feira Agropecuária e Industrial de Cerqueira César (FAICC), que acontece de 9 a 12 de outubro de 2025 no Parque de Exposições Isidoro Achille Costa, SP. Com entrada franca em todos os setores, exceto VIP e camarote. Divulgação/Alexandre Pires O evento contará, também com shows de outros artistas como Rio Negro e Solimões, Guilherme e Benuto, DJ Jiraya Uai. Além de uma apresentação especial para crianças. Instagram/ @guilhermeebenuto Cantor, compositor e multi-instrumentista, Alexandre Pires nasceu em 8 de janeiro de 1976, em Uberlândia, Minas Gerais. Divulgação/Alexandre Pires Ao lado de seu irmão, fundo em 1989 o grupo de pagode "Só Pra Contrariar", onde era o vocalista. Divulgação/BMG A escolha do nome do grupo foi uma homenagem aos históricos sambistas do "Fundo de Quintal", que tinham uma canção com este nome. Reprodução/BMG Durante toda a década de 1990, o "SPC" foi um verdadeiro fenômeno nacional com vendas e premiações. Divulgação/BMG O primeiro álbum, chamado "Que Se Chama Amor", continha verdadeiros sucessos nas rádios, como "A Barata", "Domingo" e a canção que deu nome ao disco. Reprodução/BMG Com mais seis álbuns, o SPC alcançou a expressiva marca de 10 milhões de discos vendidos. Reprodução/BMG Em 1997, com o sucesso das músicas "Depois do Prazer" e "Mineirinho", o SPC gravou um álbum em espanhol, que vendeu 700 mil cópias nos países hispânicos. Reprodução/SPC Oficial O sucesso em espanhol foi tanto que, em 1999, a cantora Gloria Estefan convidou Alexandre Pires para gravar um dueto para a música "Santo Santo", que o consagrou como um dos grandes intérpretes da América Latina. Reprodução/Redes Sociais Alexandre Pires começou a carreira solo em 2001, com o disco "É Por Amor", dedicado ao mercado internacional. Divulgação/Alexandre Pires Sem conseguir dar conta de tantos compromissos profissionais, o cantor deixou o SPC em 2002, após um show para 14 mil pessoas em Nova Iorque, Estados Unidos. Divulgação/Alexandre Pires Na carreira solo, Alexandre Pires ganhou prêmios expressivos, como o de "Melhor Artista do Ano", no "Latin Music Awards, em 2001". Divulgação/Alexandre Pires O reconhecimento internacional foi tanto que Alexandre Pires chegou a ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em 2003, em uma apresentação na Casa Branca. Redes Sociais/alexandrepires Em 11 anos de carreira solo, Alexandre Pires lançou oito álbuns, entre CDs e DVD, de estúdio e ao vivo. Divulgação/Alexandre Pires Em março de 2013, como comemoração dos 25 anos do Só Pra Contrariar, Alexandre Pires reuniu novamente o grupo para uma turnê especial. Divulgação/Alexandre Pires e SPC Mesmo com o retorno especial do SPC, Alexandre Pires seguiu com sua carreira solo, onde fez novamente sucesso com a turnÃª "Baile do NÃªgo VÃ©io", em 2018 e 2019, e firmou uma parceria especial com Seu Jorge, em 2021. ReproduÃ§Ã£o FaustÃ£o na Band Alexandre Pires é casado com Sara Campos desde 2008, e o casal tem dois filhos: Arthur, nascido em 2008, e Júlia, nascida em 2010. Eles se conheceram em Uberlândia, cidade natal de ambos. Reprodução/Instagram Alexandre Pires é pai de Ana Carolina, nascida em 1993 de um relacionamento na adolescência. Conhecida artisticamente como Carol Pires, ela seguiu a carreira musical. reprodução instagram Voltar Próximo

Ele garante que mesmo voltando a se dedicar a carreira internacional, ele não vai abandonar seu trabalho no Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o equilíbrio entre os dois mundos, ele afirma que hoje se sente realizado com sua carreira musical. "Eu nem esperava ter saído de Uberlândia e chegar até aqui. Tudo isso é fruto de crença, amor pela música e dedicação", diz.