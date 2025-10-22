Alexandre Pires sobre destaque na Billboard: 'Não tinha essa dimensão'
Cantor é o único brasileiro na lista de melhores artistas latinos do século 21, elaborada pela Billboard
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alexandre Pires foi reconhecido como um dos maiores artistas latinos do século 21 ao figurar na lista da Billboard "100 Top Latin Artists of the 21st Century". O cantor brasileiro aparece na posição 81, sendo o único representante do Brasil em um ranking que reúne nomes como Bad Bunny, Shakira e J Balvin.
Os critérios para a montagem da lista foram baseados no desempenho dos artistas nas paradas semanais Top Latin Albums e Hot Latin Songs ("Melhores Álbuns Latinos" e "Músicas Latinas em Alta), levando em conta o período de 1º de janeiro de 2000 a 28 de dezembro de 2024.
O ranking considera os artistas com melhor desempenho nessas paradas ao longo desses 25 anos, incluindo títulos lançados antes de 1999, desde que tenham figurado nelas nesse intervalo.
Alexandre admite ter ficado surpreso com o reconhecimento da revista americana. "Não tinha essa dimensão de ser o único artista brasileiro [que alcançou os parâmetros da lista]", diz ele à reportagem.
A homenagem chega em uma fase em que ele se reconecta com sua trajetória internacional. "Veio no momento certo", afirma. Ele adianta que está retomando o trabalho fora do país e se prepara para gravar um novo disco em espanhol, previsto para 2026.
A presença do pagodeiro como único brasileiro na lista também acende a discussão sobre a pouca representatividade do país no cenário latino global, tradicionalmente dominado por produções em espanhol - como é o caso de Alexandre.
"Fico surpreso de ter sido o único na lista porque temos muitos artistas talentosos. A questão da língua pode dificultar um pouco, mas isso não impede o sucesso. A música é universal".
Para ele, esse cenário começa a mudar à medida que artistas brasileiros ampliam seu alcance e se conectam com o público latino de diferentes formas. "A gente tem potencial. O Brasil é muito talentoso, e a música brasileira tem um sabor único", diz Alexandre, citando nomes como Anitta e Gusttavo Lima entre os que vêm abrindo novos caminhos.
Mas, para o artista, que começou a se dedicar ao mercado latino em 2001 com o álbum "Alexandre Pires", o sucesso exigiu muito mais do que o desejo de atravessar fronteiras. "Abdiquei do meu projeto brasileiro para realizar esse sonho de fazer um trabalho internacional", diz.
O cantor afirma que o reconhecimento é fruto de anos de dedicação. Para alcançar destaque internacional, Alexandre estudou espanhol por anos, morou nos Estados Unidos e se dedicou a compreender o mercado.
Mesmo assim, Alexandre nunca se afastou completamente do Brasil. Ao longo dos últimos anos e, ele também se dedicou a novas experimentações musicais, como o projeto "Pagonejo Bão", em que mistura samba e pagode com o sertanejo. "Juntar esses dois ritmos não é tão complexo, eles se conversam muito", explica. "Não é novidade nenhuma, apenas coloquei em prática o que eu gostaria de fazer".
O resultado, diz, tem dado certo e se tornado uma experiência "interessante", como descreve. "É muito bom chegar a um show e ver a turma de chapéu sambando. Essa mistura o público entendeu."
Com mais de 30 anos de carreira, o artista acumula colaborações com diversos nomes do sertanejo, incluindo Chitãozinho e Xororó, Daniel, Leonardo e Ana Castela. "Eu tive mais parcerias com artistas sertanejos do que com o meu próprio gênero", brinca.
Ele adianta que pretende seguir com a turnê do projeto -- e, em paralelo, preparar o novo álbum em espanhol, que também deverá ter sua própria turnê. "Vai ser uma grande realização. É uma forma de agradecer o carinho do público latino que me acompanha tanto tempo, mesmo não lançando discos".
Ele garante que mesmo voltando a se dedicar a carreira internacional, ele não vai abandonar seu trabalho no Brasil.
Com o equilíbrio entre os dois mundos, ele afirma que hoje se sente realizado com sua carreira musical. "Eu nem esperava ter saído de Uberlândia e chegar até aqui. Tudo isso é fruto de crença, amor pela música e dedicação", diz.