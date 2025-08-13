Odilon Esteves retoma ciclo de palestras literárias, hoje, no Teatro Cidade

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.



“Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo – para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado.” É o que diz o poeta e jornalista Mário Quintana, no poema “Emergência”.

Inspirado pelas palavras do escritor, o ator Odilon Esteves batizou de “Para abrir outras janelas” o ciclo de palestras literárias que idealizou. Pela segunda vez em BH, o projeto terá três sessões: a primeira nesta quarta-feira (13/8), a segunda no dia 27 de agosto e a terceira, em 10 de setembro, às 19h30, no Teatro da Cidade.

“Não é para análise de obras literárias ou de linguística. É o ponto de vista do leitor. É como essas obras chegam no coração da gente e como elas abrem outras janelas por isso. É um espaço de partilha da literatura, só que com um viés muito da emoção”, diz o ator.

Odilon Esteves nasceu em Novo Cruzeiro, no Nordeste de Minas. Segundo ele, o desejo de ser artista esteve presente desde a infância. Aos 13, se mudou para BH para estudar, morando com duas tias.

Já no primeiro ano na capital, ele começou a fazer teatro e a reforçar o contato com a literatura.

“Me formei no Palácio das Artes e depois em teatro, na UFMG. Durante 23 anos, fiz parte da companhia teatral Luna Lunera, grupo do qual sou um dos fundadores, criado em 2001. Desde então, nunca mais parei”, conta.

Ator Odilon Esteves durante a peça online 'Na sala com Clarice', gravada em sua própria casa. Fernando Badharo/Divulgação

Odilon acumula diversos projetos em sua trajetória como ator, de peças a filmes, novelas e séries. “O primeiro filme que fiz foi ‘Batismo de sangue’, em 2005, um longa-metragem dirigido por Helvécio Ratton, baseado no livro de mesmo nome, do Frei Betto”, relembra.

Na companhia Luna Lunera, o ator participou de diferentes montagens, como a peça de estreia do grupo, “Perdoa-me por me traíres”, de Nelson Rodrigues, e “Aqueles dois”, um conto de Caio Fernando Abreu. “Transformamos ‘Aqueles dois’ em peça em 2007 e viajamos praticamente o Brasil inteiro, além de diferentes países da América Latina.”

Reflexões

A dinâmica dos ciclos de palestras não se baseia apenas em leituras dramáticas dos textos. Segundo Odilon, a trajetória do leitor é um tópico muito abordado por ele. O ator utiliza pontes com momentos da própria história como reflexões sobre vivências próprias. “A gente fala de si, mas para convidar o outro a também formular a história dele”, explica.

Para o ator, a sociedade atual tem dificuldade de se concentrar na escuta. “Até mesmo em conversas com amigos, rapidamente nos dispersamos”.

Esteves caracteriza as palestras como um convite à desaceleração e à abertura para a escuta, por meio do olhar subjetivo sobre obras literárias.“É uma janela que se abre muito através dessa escuta ativa de quem está participando.”

“Gosto muito da imagem de que quando você abre uma janela, ela sempre te abre a vista para alguma paisagem. É metáfora da própria leitura. Quando abrimos um livro, estamos abrindo janelas para enxergar mundos de diversas formas”, comenta.

O ciclo de palestras busca expandir o olhar de leitores para diferentes pontos de vista e interpretações. De acordo com Odilon, quando uma leitura é discutida, é possível alcançar outras percepções, até mesmo de textos já conhecidos do leitor.

“É uma janela que se abre muito através dessa escuta ativa de quem está participando”, conclui.

Em 2020, durante a pandemia, o ator mineiro lançou outro projeto literário: 'Na sala com Clarice'. Na peça online, gravada em sua própria casa, ele compartilhava com o público textos da escritora Clarice Lispector.

Além disso, promoveu palestras de três especialistas na obra clariceana: Nádia Battella Gotlib, Noemi Jaffe e Maria Homem.

“PARA ABRIR OUTRAS JANELAS”

Ciclo de palestras cênico-literárias com Odilon Esteves. No Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341, Centro), nesta quarta-feira (13/8) e nos dias 27 de agosto e 10 de setembro, às 19h30. Ingressos para dia único (13/8, 27/8 e 10/9) à venda por R$ 60. Ciclo completo: por R$150. Disponíveis na plataforma Sympla.

* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco