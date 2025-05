Leia trecho do novo livro de Frei Betto

Frei Betto

“Por que sou escritor”

Por que a literatura de ficção possui tanta força?



Como sublinhava meu amigo Bartô – Bartolomeu Campos de Queirós -, tudo que existe – esta publicação, o computador, a cadeira em que me sento, o cômodo no qual trabalho – foi fantasia na mente humana antes de se tornar realidade. Daí a força da literatura de ficção.



Também ela foi fantasia na mente do autor, e remete o leitor a uma realidade onírica que lhe possibilita encarar a vida com outros olhos. A fantasia impulsiona todos os nossos gestos, atitudes e opções.



A ficção funciona como um espelho que faz o leitor transcender a situação em que se encontra. O texto desvela o contexto e impregna o leitor de pretextos, de motivações que o enlevam, aquele entusiasmo de que falavam os gregos antigos – estar possuído de deuses, de energias anímicas que nos devolvem ao melhor de nós mesmos.



Toda ficção, narrativa ou poética, é descobrimento, revelação. Somos múltiplos e, ao ler, uma de nossas identidades emerge por força do encantamento suscitado pela quintessência da obra ficcional: a estética.



A literatura ficcional não tem de ser esquerda ou de direita. Tem que ser bela. Fazer da ficção um palanque de causas é aprisioná-la numa camisa de força e transformá-la num espelho que não reflete o leitor, apenas o autor e seu proselitismo.



A ficção não tem de ser engajada. O escritor sim, tem o dever ético de se comprometer com a defesa dos direitos humanos neste mundo tão conflitivo e desigual.



O prólogo do ‘Evangelho de João’, um dos textos mais poéticos da Bíblia, só comparável ao ‘Cântico dos Cânticos’, diz que ‘o Verbo se fez carne’. Na arte literária, a carne – a criatividade do autor – se faz verbo. Instaura a palavra, que organiza o caos.



No ‘Gênesis, Javé cria o Universo pelo poder da palavra. Ele se faz palavra, manifestação que nos remete, como na obra ficcional, à transcendência (o autor sobrepassa o trivial ou lhe imprime novo caráter), à transparência (o texto reflete o que está contido nas entrelinhas), à profundência (a narrativa ou o poema nos convida a algo mais profundo do que percebemos na superfície da realidade).



Ler uma boa ficção é uma experiência extática – estar em si e fora de si. Somos alçados ao imaginário, induzidos à experiência da catarse, de modo a oxigenar a nossa psiquê. A estética nos imprime um novo modo de encarar as coisas. Como lembra Mario Benedetti, a literatura não muda o mundo, mas as pessoas mudam o mundo.



A estética literária nos envia ao não dito, à esfera do desejo, suscitando-nos sonhos, projetos, utopias – do encontro com o príncipe encantado (‘Cinderela’), ao reencontro amoroso com a opressiva figura do pai (‘A metamorfose’, de Kafka e ‘Lavoura arcaica’, de Raduan Nassar).



Como assinala Aristóteles, a poética completa o que falta à natureza e à vida. A arte não se satisfaz com o estado factual do ser. Convida-nos à diferença, à dessemelhança, ao tornar-se.



Suscitar em crianças e jovens o hábito da leitura é livrá-los da vida rasa, superficial, fútil, e educá-los no diálogo frequente com personagens, relatos e símbolos que haverão de dilatar neles a virtude da alteridade, de uma relação mais humana consigo mesmo, com o próximo, com a natureza, e, quiçá, com Deus.



SOBRE O AUTOR

Frade dominicano, educador popular, jornalista e escritor, Frei Betto já lançou 78 livros, entre eles o memorialista “Batismo de sangue” e os romances “Hotel Brasil” e “Minas do Ouro”. Recebeu o prêmio Juca Pato pela obra “Fidel e a religião”. O título de seu livro mais recente, “Quando fui pai do meu irmão”, vem do fato de Betto ter cuidado por anos de seu irmão caçula, afetado por distúrbios mentais, e desenvolvido com ele uma relação de afeto e respeito.

Reprodução



“Quando fui pai do meu irmão”

• De Frei Betto

• Edições 70/Alta Books

• 170 páginas

• R$ 58

• Lançamento em BH na próxima quinta-feira (29/5), no projeto literário “Sempre um papo”, às 19h30, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade), com sessão de autógrafos após conversa mediada pelo jornalista Afonso Borges. Entrada franca.