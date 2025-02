'O auto da compadecida 2' chega ao streaming este mês; veja onde assistir

Depois de mais de um mês em cartaz no cinema, "O auto da compadecida 2" finalmente estará disponível para ser assistido em casa: o filme estreia no dia 28 de fevereiro no Prime Video. A sequência, produzida pela Conspiração e pela H2O Produções, traz de volta Matheus Nachtergaele e Selton Mello nos papéis de João Grilo e Chicó.

No longa, João Grilo (Matheus Nachtergaele) retorna à pequena Taperoá depois de 20 anos desaparecido para se juntar ao seu velho amigo Chicó (Selton Mello).

Recebido como uma celebridade e disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e uma vida mansa. Porém, nada sai como planejado, e ele terá que recorrer à Compadecida novamente.

Dirigida por Flávia Lacerda e Guel Arraes, a produção já faturou mais de R$ 62 milhões na bilheteria. O elenco conta também com Taís Araújo, Humberto Martins, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch e Fabiula Nascimento, além de participações especiais de Virginia Cavendish e Enrique Diaz.