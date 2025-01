Autor de 'Renascer', Benedito Ruy Barbosa faz aparição rara após sair da TV

(FOLHAPRESS) - O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, 93, fez uma rara aparição numa foto publicada pela filha nas redes sociais.

"Em noite de festa, casando mais um neto dessa linda família Barbosa", publicou a filha do autor, Edmara, nas redes sociais.

A aparição emocionou amigos famosos que elogiaram o autor no perfil. "Lindos. Sem o Bené as novelas seriam mais pobres", disse o ator Jackson Antunes. Eriberto Leão, Ana Beatriz Nogueira e Giullia Buscacio também fizeram questão de curtir a publicação.

Atualmente, Barbosa mora em São Paulo após deixar um sítio localizado em Sorocaba (SP), onde viveu por muitos anos.

Em recente entrevista de Paula Barbosa ao O Globo, a neta contou que ele segue lúcido, mas "fraquinho", e que não pensa em retomar o trabalho. A vinda para a capital é por conta da maior facilidade com médicos. Precisa de assistência integral.

Dentre as tramas de destaque do currículo estão "Meu Pedacinho de Chão" (1971), "Sinhá Moça" (1986), "Renascer" (1993) e "O Rei do Gado" (1996).