Cantora de forró e a família são sequestradas depois de show

Por Samantha Rodrigues Teixeira

O incidente ocorreu na madrugada do último sábado, 25, quando Laninha e sua família foram sequestrados após um show em Fortaleza (CE). Esse evento dramático destacou a vulnerabilidade dos artistas e suas famílias, além de gerar um intenso debate sobre a criminalidade na região.



A situação chamou ainda mais atenção por ter sido descoberta durante uma blitz da Polícia Militar em conjunto com a Guarda Civil Municipal. Os agentes interceptaram um carro suspeito que tentava fugir da fiscalização. Durante a abordagem, duas pessoas foram presas e a descoberta do sequestro foi feita.



Como a polícia descobriu o sequestro?



O sequestro foi descoberto graças à intuição e ao trabalho eficiente dos policiais. Durante a fiscalização, os agentes notaram que um veículo apresentava comportamento estranho e tentou escapar do controle policial. Ao serem abordados, uma mulher e três crianças, posteriormente identificadas como a família de Laninha Show, deixaram o veículo correndo, enquanto dois homens armados saíram do carro com a intenção de atirar nos agentes. Foi nesse momento que a situação se esclareceu e o crime foi frustrado.



Quais foram as consequências para a cantora?



Após a ação policial, foi constatado que Laninha Show e sua família estavam sãos e salvos, embora obviamente abalados emocionalmente. A equipe da cantora divulgou uma nota afirmando que todos estavam bem, agradecendo às forças de segurança pela intervenção rápida e precisa. Laninha expressou sua gratidão pelo apoio recebido e destacou a importância da segurança pública no desfecho positivo do caso.



Como os fãs reagiram?



Os fãs de Laninha Show manifestaram grande solidariedade e preocupação após tomarem conhecimento do ocorrido. Nas redes sociais, inúmeras mensagens de apoio foram dirigidas à artista, reforçando o carinho e apoio do público. Em nota, Laninha agradeceu as mensagens, salientando que elas foram fundamentais para ajudá-la a superar o trauma inicial. Além disso, informou que alguns compromissos foram temporariamente suspensos para priorizar o bem-estar dela e de sua família.



Qual o futuro da agenda da cantora?

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Apesar do susto, Laninha Show afirmou que a partir da próxima semana pretende retomar sua agenda de shows. Ela ressaltou o compromisso com seus fãs e prometeu continuar levando alegria através de sua música. O caso serviu como um alarme para reforçar a segurança de artistas em trânsito, despertando um apelo por medidas preventivas mais eficazes para evitar que situações como essa se repitam.