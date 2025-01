Peter Sutherland, o anti-007 de "O agente noturno", está de volta

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

“O agente noturno”, da Netflix, é uma série B. Isso não é crítica, mas um fato. É a velha história requentada de espiões, com os bons, os maus e os que jogam dos dois lados, elenco sem grandes estrelas, nenhuma pretensão de ser mais do que é. Os 10 episódios apresentam um suspense à moda antiga, ainda que a trama, inspirada no livro homônimo de Matthew Quirk, seja contemporânea.



Mas quem não gosta de um bom arroz com feijão? A primeira temporada, lançada em 2023, foi a série mais assistida da plataforma naquele ano. Atualmente, “O agente noturno” ocupa o posto de sétimo seriado de língua inglesa mais popular da Netflix desde sua criação – nos primeiros três meses de lançamento, foram 98,2 milhões de visualizações.

Amparada nesta repercussão, a segunda temporada acabou de chegar à plataforma – e a terceira está garantida. Novamente com 10 episódios, encontramos o protagonista, Peter Sutherland (Gabriel Basso), um ano após os acontecimentos da rodada anterior.



“O agente noturno” acompanha a trajetória de um agente do baixo escalão do FBI. Foi rebaixado depois do atentado a bomba em que ele salvou todo mundo. Só que acabou sendo apontado como suspeito do ato. Por isso, foi parar num trabalho de escritório: basicamente ficar à espera, todas as noites, que agentes de campo liguem para ele diante de alguma emergência. A pegadinha é que o telefone está sempre mudo.



Certa noite, ele finalmente toca. No decorrer da história, Peter não só resolve uma conspiração como salva a vida da presidente dos EUA, Michelle Travers (Kari Matchett). Cai nas graças dela, que o promove a agente de campo da unidade de operações secretas Night Action. É neste ponto que tem início o novo ano.



A sequência inicial é uma provocação para aqueles que torceram pelo relacionamento de Peter com a superprogramadora Rose Larkin (Luciane Buchanan). Ele a salvou na temporada de estreia, e Rose se tornou sua improvável parceira na resolução da conspiração. Os dois, obviamente, se apaixonaram.



Pois encontramos Peter na Tailândia em uma conversa cheia de chamegos com uma loira. É Alice (Brittany Snow), outra agente. Na verdade, superior dele, que é novato. Ela vai treiná-lo, muito a contragosto da chefona da equipe, Catherine Weaver (Amanda Warren). Experiente, acha que a presidente se precipitou ao colocá-lo em posição de destaque na unidade.



Peter, na opinião dela, precisaria de mais tempo. E Catherine, definitivamente, não confia nele. Na Tailândia, Peter e Alice estão no encalço de um possível traidor dentro da CIA. Dá tudo errado na missão, não sem antes o espectador acompanhar a dupla em perseguições engenhosas.



De volta a Nova York, Peter passa por maus pedaços. Novamente sozinho, sem confiar em ninguém e desaparecido para os próprios superiores, ele vai investigar por conta própria o que está por trás do que aconteceu na Tailândia. Se surpreende com Rose. Ela recebera telefonema suspeito de um homem desconhecido, atrás de Peter, a quem procurava havia um ano. Gênio de TI, ela o encontra rapidamente, coisa que toda a inteligência americana não conseguiu.



Esta é só uma das questões que devemos deixar de lado, pois definitivamente “O agente noturno” não veio ao mundo para ser crível. Mas não dá para não ter simpatia pelo Peter. O agente interpretado por Gabriel Basso não tem nada do glamour de 007 ou o porte de Jason Bonham, mas acaba conquistando o público justamente por parecer um cara comum.



“O AGENTE NOTURNO”



• A segunda temporada, com 10 episódios, está disponível na Netflix