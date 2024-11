A modelo e influenciadora Rafaela Lima, de 22 anos, se viu no centro de uma grande polêmica quando decidiu abandonar a faculdade de Administração em Curitiba, no Paraná, após ser hostilizada por outros alunos devido a um look considerado “curto demais”.

A confusão, que envolveu assédio verbal e físico, teve início quando seus colegas de faculdade descobriram que ela mantinha um perfil secreto em uma plataforma de conteúdo adulto, similar ao OnlyFans, na qual compartilha vídeos e fotos mais ousadas, mas sem conteúdo explícito.





Em um relato sincero nas redes sociais, Rafaela detalhou a experiência traumática, lembrando da pressão psicológica que enfrentou.





“Foi uma loucura, muita gente gritando, me xingando, pegando em mim sem a minha permissão. Fiquei em choque, os funcionários tiveram que me ajudar a sair da confusão. Fui muito julgada e senti que as pessoas queriam acabar comigo. Incrível como um vestido pode transformar as pessoas em animais. E nem era curto demais. Fui literalmente hostilizada e assediada. Me senti a Geisy Arruda”, contou a influenciadora.

Rafaela explicou que, na época, seu perfil na plataforma não divulgava nada explícito, mas sim conteúdos de, que muitas vezes eram censurados nas redes sociais convencionais, como Instagram e TikTok. “Era uma coisa reservada, postava minhas fotos de lingerie e biquíni, não tinha nada apelativo. Mas a notícia correu, alguém descobriu isso e virou assunto na faculdade”, desabafou.

Estudante largou a faculdade e investiu em conteúdo adulto na internet Arquivo pessoal





O episódio, marcado pelo preconceito e pela violência moral, foi um divisor de águas na vida de Rafaela. Após o incidente, ela trancou o curso de Administração e decidiu se dedicar integralmente à criação de conteúdo adulto. “Pensei: depois de tudo isso eu poderia sofrer ou aproveitar o momento para me lançar de vez no mundo +18 e assumir o meu trabalho. E foi o que fiz”, revelou. Rafaela passou a investir com mais intensidade nas suas plataformas e a produzir conteúdos mais explícitos, incluindo gravações com amigas e cenas mais ousadas.

O investimento no conteúdo adulto se mostrou uma decisão certeira. A influenciadora viralizou nas redes sociais após revelar, em uma conversa com um tiktoker, que faturou mais de R$ 500 mil com conteúdo +18 em apenas seis meses. O vídeo alcançou impressionantes 23 milhões de visualizações e, desde então, Rafaela se mantém entre as melhores criadoras adultas da plataforma, consolidando sua carreira e superando as adversidades.