SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nome escolhido por Neymar e Bruna Biancardi para sua filha, Mavie virou moda entre as bebês nascidas em 2024. Assim também aconteceu com o nome de Endrick, jogador de futebol que ganhou popularidade este ano após ser contratado pelo Real Madrid.





"Mavie" recebeu mais de 300 registros na Babycenter, uma plataforma de apoio à gestação e à parentalidade. O nome de origem francesa estreou no ranking na 45ª posição de nomes femininos mais populares. No ano anterior, menos de cinco pessoas haviam registrado.





Quando ainda estava grávida, Biancardi divulgou o nome da bebê e explicou seu significado. Mavie é uma adaptação da expressão "minha vida", em francês. "Ma" significa "minha" e "vie" significa "vida".





Endrick também estreou na lista, aparecendo em 85º lugar. De origem alemã, pode ser traduzido para o português como Henrique. O nome ficou popular com a ascensão do atleta de 18 anos desde o ano passado. Em 2024, ele se despediu do Palmeiras e passou a jogar pelo Real Madrid, e seu nome ganhou um crescimento de 43% no ranking.





Mais uma personalidade da internet, Ravi, nome do filho de Viih Tube e Eliezer, garantiu o segundo lugar na lista de nomes para meninos. Nascido no último dia 11 de novembro, o bebê tem um dos nomes mais populares do momento, perdendo só para "Miguel".





Por outro lado, os nomes das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe perderam espaço entre os novos bebês. Em 2023, Maria Alice entrou no Top 5 e Maria Flor estreou em 63º lugar. Já neste ano, os nomes caíram, respectivamente, 15 e 10 posições. José Leonardo, novo caçula, não entrou na lista.





O ranking ainda mostrou que as novelas continuam como grandes influências para mães e pais brasileiros. Em comparação ao último ano, os nomes femininos que mais subiram foram Serena (71º) e Luna (18º), duas das personagens de "Alma Gêmea". A novela, de 2005, foi reprisada na Globo neste ano.

Foram analisados mais de 250 mil nomes cadastrados no Babycenter entre 1º de janeiro e 31 de outubro.