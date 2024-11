Príncipe William, Kate Middleton e os filhos do casal estavam no local no momento da invasão, por volta das 23h45

Uma das residências da família real britânica foi invadida durante uma madrugada em 13 de outubro. Os ladrões entraram em um dos terrenos do Castelo de Windsor, na Inglaterra. No local, moram o príncipe William, Kate Middleton e os filhos do casal.





A família estava no local no momento da invasão, por volta das 23h45. Os ladrões levaram uma caminhonete e um quadriciclo, segundo o jornal britânico BBC. A polícia investiga o caso, mas ninguém foi preso.





A invasão foi por meio de um muro de dois metros de altura em uma fazenda ao lado da propriedade. "Os criminosos entraram por meio de uma fazenda e fugiram com uma picape Isuzu preta e um quadriciclo vermelho", disse um porta-voz da polícia ao jornal New York Times.

O Palácio de Buckingham e o Palácio de Kensington, onde o casal real tem escritórios, não comentaram o ocorrido.





Em 2021, um homem mascarado e armado invadiu o local durante o Natal, mas foi detido por seguranças. Em um vídeo, ele disse que queria "matar a rainha Elizabeth 2ª."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O Castelo é um ponto turístico na Inglaterra e foi palco do casamento entre o príncipe Harry e Meghan Markle em 2018, antes do rompimento do casal com a família britânica. Era lá também que a rainha passava boa parte dos finais de semana, antes de morrer.