O colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, descobriu que o influenciador digital Leo Picon, irmão da ex-BBB Jade Picon, está enfrentando um processo trabalhista movido por uma ex-funcionária. Ela alega que não houve registro em carteira durante seu período de trabalho, trazendo à tona questões sobre direitos trabalhistas e cumprimento das leis no Brasil. Recentemente, o irmão de Jade defendeu a continuidade da escala 6x1 e foi duramente criticado nas redes sociais.

De acordo com a ex-colaboradora, sua escala era de 6 x 1, com seis dias de trabalho e um de descanso. Sua jornada de trabalho ia das 17h às 00h45, com folga às quintas-feiras.

A denunciante afirmou que inicialmente recebia R$ 5,00 por entrega. Após ser promovida a Gerente de Operações, trabalhava de quinta a domingo, das 16h30 às 3h, com uma remuneração de R$ 120 por diária. A ausência de registro formal levanta preocupações legais sobre a falta de benefícios trabalhistas como férias e FGTS.

Por sua vez, a defesa do influenciador informou que Léo não faz parte do quadro de sócios do Picon´s RockStar Café localizado em Recife, onde a ex-funcionária trabalhou, afirmou ainda que ele só emprestou o dinheiro para um amigo abrir o empreendimento em questão.

Segundo o irmão da ex-BBB Jade Pico, o valor emprestado foi de R$ 288.953,50, e que sua amizade com seu amigo, foi abalada após o mesmo lhe dar um “calote”.

Mesmo com tal argumento, a juíza Paloma Daniele Borges dos Santos Costa não aceitou e decidiu que Léo é sim sócio e réu no processo trabalhista, onde a parte pede o valor de R$ 25.968,62.

Continuidade da escala 6x1

Recentemente, Leo Picon causou polêmica ao defender a continuidade da escala 6x1. "Essa PEC com o fim da escala 6x1 me parece uma cortina de fumaça pra algo, pq não é possível. Assim como taxação de grandes fortunas que fariam com que elas saíssem do país e depois serve como pretexto para aumentar os impostos para todos. Isso não é novidade na história democrática. Essas ideias populistas abordadas de forma rasa no fim se tornam piores para a população. São apresentadas de uma forma que parecem ser maravilhosas, gerando pressão por parte da própria população que será prejudicada futuramente", escreveu.

"Sabe o que daria mais tempo para o trabalhador do que tirar o 6º dia da escala de trabalho de 44 horas semanais? Ficar menos de 2h no trânsito todos os dias, creches e escolas em período integral, não sufocar salários em impostos que não retornam, diminuir a taxa de juros, educação pública que contribua para o crescimento profissional. Isso tudo é difícil de ser feito, precisa de trabalho de verdade e não traz o hype que uma canetada populista traz", postou.