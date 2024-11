Casamento do youtuber com o noivo Lucas Bley aconteceu no Palácio Tangará, em São Paulo

O influenciador mineiro Lucas Rangel se casou com Lucas Bley, nessa segunda-feira (11/11), no Palácio Tangará, em São Paulo. A data foi escolhida para homenagear a mãe de Bley, Silvia, que, se estivesse viva, faria aniversário no dia.

“É um mix de emoções muito grandes. Continuo aéreo, não tem palavras que descrevam. Uma cerimônia que senti muito a presença de Deus e da minha mãe, a todo momento. Fiquei muito emocionado, ao lado do amor da minha vida. Foi do jeito que a gente idealizou”, disse Bley em seus votos.

Os dois influenciadores se conheceram em 2020 e assumiram o relacionamento em 2021. Em julho de 2024, os dois se casaram, em Las Vegas, nos Estados Unidos. "O amor não é feito só de momentos bons, precisamos dos negativos também para fortalecê-lo. Nossos últimos dias foram desafiadores e você esteve lá por mim. Tem coisas que não entendemos o propósito de Deus, mas quando vão melhorando, a gente enxerga que até nos desafios somos unidos. Casar é isso, um novo sim todos os dias", afirmou Rangel durante os votos.











Ao todo, o casamento teve 150 convidados, incluindo famosos como Gkay, Tatá Estaniecki, Gustavo Tubarão, Maísa, Christian Figueiredo e Zoo e Franciny Ehlke. A ideia foi incluir pessoas mais próximas ao casal, que participam da vida dos dois. Veja os looks dos famosos:





Para as madrinhas foi escolhida a cor preta, enquanto os noivos vestiam tradicionais summer jackets off-white. Há 20 dias, Rangel passou por uma cirurgia e imobilizou o pé após uma queda. Por isso, usou um robot foot branco no altar, para combinar com o look. Ele também usou uma cadeira motorizada personalizada com a data do casamento para se locomover mais facilmente na festa.











Antes do grande “sim”, os influenciadores compartilharam os preparativos do “casório” em um reality show, chamado “Lucas e Lucas”. Em um dos episódios é abordado por que o Palácio foi escolhido para a cerimônia. Foi no local que eles foram vistos publicamente como casal, passaram o primeiro dia dos namorados, comemoraram aniversário de namoro e onde Rangel pediu Bley em casamento. O Palácio, que é um hotel 5 estrelas, foi decorado com flores brancas, tecidos fluídos e cristais pendentes.

Depois da festa, os dois se preparam para a lua de mel, que ainda não teve destino revelado. Rangel deu algumas dicas: "O que posso dar de dica é que a gente está indo lá para o outro lado do mundo e para três destinos. Um destino a gente já foi, os outros dois a gente vai pela primeira vez. Fiquem aí com esse quebra-cabeça."