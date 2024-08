Com bom humor, influencer alertou seus seguidores para a importância de higienizar produtos que vão ter contato com o olho

O influenciador Lucas Rangel utilizou as redes sociais na última terça-feira (20) para mostrar a cirurgia no olho que precisou realizar depois de usar um curvex não higienizado, o que causou um terçol e, posteriormente, um calázio - nódulo na parte interna da pálpebra. O procedimento foi compartilhado nas redes sociais por Rangel, que, com bom humor, mencionou que esta foi sua terceira cirurgia desse tipo apenas neste ano.





O terçol ou hordéolo é uma inflamação no olho que forma um nódulo na pálpebra. É comum que fique inchado, avermelhado e, que por não conseguir dissolver-se, gera o calázio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Fabíola Gavioli Marazato, oftalmologista do CBV-Hospital de Olhos, explica que neste caso é necessária a cirurgia, exatamente como foi feita no influencer. No vídeo, Lucas conta a suspeita do terçol: um curvex. “Muito provavelmente nem foi pelo curvex, mas sim um produto que ele usou e ocasionou o terçol”, sugere.





O comentário da oftalmologista diz respeito ao uso de produtos na região ocular e que não são retirados posteriormente da forma correta. “Usar maquiagem e não retirar corretamente ou fazer procedimentos nos cílios, faz com que as glândulas presentes na região sejam obstruídas. Então, a inflamação está muito relacionada a não higienizar corretamente os cílios”, complementa.

Pela facilidade em obstruir a glândula, a especialista acrescenta que pessoas com a pele oleosa tendem a ter mais episódios de terçol ao longo do tempo.





Em geral, a cirurgia feita por Lucas é simples, com anestesia local, sem necessidade de pontos e o paciente recebe alta imediatamente. “Em alguns casos, pode ser doloroso quando inicia-se o procedimento. Tem pessoas que se incomodam, mas não é nada grave”, tranquiliza Fabíola.





O que fazer para evitar?

Não dormir de maquiagem

Não usar maquiagem de procedência duvidosa

Evitar os produtos de cílios. Às vezes as colas podem acabar obstruindo e entupindo





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie