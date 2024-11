O ator sul-coreano Song Jae-rim morreu nesta terça-feira (12/11). Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento em Seul, segundo informações da Delegacia de Polícia do Distrito de Seongdong.





A causa da morte é desconhecida. A imprensa local diz que “não há sinais de crime”. Alguns veículos dizem que foi encontrada uma carta no imóvel.

Song foi encontrado por volta das 12h30 (horário local), por um amigo, que tinha combinado um almoço com o astro. O ator iniciou a carreira como modelo, mas, em 2009, decidiu focar no cinema, no filme "Atrizes".





Ele ganhou mais destaque em 2012, vivendo um guarda-costas no e k-drama (como são conhecidas as produções de dramas coreanos) “A lua abraça o sol”.

Song participou de tramas como "Two Weeks", "Unkind Ladies" e, mais recentemente, "Queen Woo", além de fazer parte da 4ª temporada do reality show “We Got Married”.