A Band confirmou que José Luiz Datena não retornará ao comando do Brasil Urgente, programa do qual ele se afastou em junho para se candidatar à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB. Embora o apresentador ainda tenha um contrato vigente com a emissora até novembro, uma reunião com o presidente Johnny Saad selou a decisão.

A escolha da Band foi influenciada por polêmicas relacionadas à candidatura de Datena, que terminou com apenas 2% dos votos. Um incidente notório ocorreu durante um debate na TV Cultura, quando ele agrediu Pablo Marçal com uma cadeira. O episódio gerou grande repercussão e desgastou sua imagem, levando a emissora a reconsiderar seu retorno ao programa.

Apesar da saída do Brasil Urgente, Datena e a Band planejam se reunir em janeiro para discutir uma nova proposta, que pode incluir um programa de entretenimento em horário alternativo. Essa mudança também reflete o desejo do apresentador de se distanciar do formato policial, abrindo espaço para seu filho, Joel Datena, que já apresenta o programa.

O Brasil Urgente, mesmo sem Datena, continua a garantir uma audiência sólida de cerca de 3 pontos na Grande São Paulo, mantendo-se em terceiro lugar no Ibope e sustentando a faixa horária do Jornal da Band. A emissora demonstra confiança na nova dinâmica do programa sob a liderança de Joel.

Datena possui uma carreira consolidada na televisão brasileira desde 1998, com passagens pela Record e RedeTV! antes de se firmar na Band. Sua última fase à frente do Brasil Urgente marca o encerramento de um ciclo importante, enquanto o programa entra em uma nova etapa sob a direção de seu filho.