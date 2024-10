A banda norte-americana Kiss irá realizar um leilão para ajudar as vítimas das recentes enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul (RS). O evento é realizado em conjunto com a produtora Opus Entretenimento e acontece nesta quinta (10/10) na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre.

O leilão é realizado pelo ‘Instituto Sou de Fazer’, fundado pelo ex-atleta Rafael Sóbis e reunirá lideranças comunitárias, empresários e outras personalidades. A empresa gaúcha WAG - Rede do Bem fica por conta do apoio e organização do evento.

O grupo de rock se apresentou na capital gaúcha em 2022 com sua turnê de despedida ‘Kiss: End Of The Road’.

Confira os itens doados pelo Kiss

Os membros do grupo, Paul Stanley (vocal/guitarra), Gene Simmons (vocal/baixo), Eric Singer (bateria) e Tommy Thayer (guitarra), enviaram seis itens exclusivos de colecionador. Confira:

Banda doou seis itens que vão à leilão Opus Entretenimento / Divulgação

- 2 ingressos do show final do Kiss no Madison Square Garden, banhados a ouro 24k, com número exclusivo gravado a laser e acompanhados de certificado do ingresso original, autografado pela banda;

- 2 fotocards autografados à mão;

- 2 bandeiras exclusivas oficiais.

O valor arrecadado será destinado à reconstrução de lares e instituições educacionais.

O jantar ainda contará com apresentações da banda Mais Amor e DJ Lê Araújo, open bar e open food - o cardápio é assinado pelo chef Carlos Bertolazzi - e ilha de drinks. O leilão terá, além dos itens da banda, objetos doados por artistas, empresas, times de futebol e artigos de acervo de atletas.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice