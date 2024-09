Acampamento Farroupilha movimenta turismo em Porto Alegre

Durante o mês de setembro, a capital do Rio Grande do Sul torna-se um centro de celebração da cultura gaúcha. As comemorações que englobam o feriado estadual, que ocorre no dia 20 de setembro, incluem diversos eventos, sendo o Acampamento Farroupilha um dos principais. Instalado em Porto Alegre no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, conhecido popularmente como Parque Harmonia, o acampamento reúne, este ano, 187 piquetes, organizados por grupos tradicionalistas onde se cultivam os hábitos e tradições gaúchas.

De 7 a 22 de setembro o local recebe visitantes locais e também turistas de outras cidades, que poderão aproveitar o parque como um destino cultural, gastronômico e artístico. De acordo com a organização, esta edição terá foco social devido às enchentes que acometeram o estado. Todos os piquetes serão pontos para arrecadação de doações que, posteriormente, serão direcionadas às pessoas atingidas.

Para além de celebrar a tradição, o Acampamento Farroupilha também movimenta o turismo de forma geral, auxiliando a cidade de Porto Alegre na retomada desse setor. Para Ricardo Aly, diretor da rede hoteleira Nacional Inn, que integra o hotel Dan Inn Express Porto Alegre, a capacidade dos eventos de engajar a comunidade e atrair visitantes externos é fundamental para recuperar a economia local.



“Esses eventos não só oferecem entretenimento, mas também ajudam a fortalecer a imagem da cidade como um destino turístico vibrante. Além disso, iniciativas como campanhas de arrecadação para os afetados pelas enchentes mostram um compromisso com a responsabilidade social, o que pode atrair visitantes que buscam apoiar causas locais enquanto desfrutam da oferta cultural. O retorno de eventos de grande porte, como o Acampamento Farroupilha, contribui para criar um ciclo positivo de revitalização e crescimento”, afirma Aly.

O diretor ainda enfatiza que a rede hoteleira da cidade enfrentou grandes desafios nos últimos meses, e que a retomada dos eventos, sejam culturais ou até mesmo corporativos, representam uma oportunidade valiosa para reerguer os negócios.

“Os hotéis que estiverem preparados e bem localizados devem aproveitar a chance de aumentar sua ocupação e melhorar suas receitas. Sem dúvida, a diversificada programação do evento, com atrações artísticas variadas, deve atrair turistas que buscam uma experiência cultural rica, beneficiando diretamente os meios de hospedagem".



Uma atração muito comum da cidade também retomou as atividades no mês de setembro, o conhecido Linha Turismo, ônibus que realiza city tour pelos bairros de Porto Alegre, com destaque para o centro histórico, que possui diversos prédios e monumentos que fazem parte da memória da capital. O veículo possui teto panorâmico e ausência de janelas, o que possibilita que o visitante tenha uma visão privilegiada durante o percurso.

“Estou convencido de que essas atrações e eventos ajudarão a promover a imagem de Porto Alegre como um destino resiliente. As parcerias público-privadas são um exemplo de como essas ações podem estimular o turismo e auxiliar na recuperação econômica”, finaliza Aly.

Sobre o Dan Inn Express Porto Alegre

Próximo das principais atrações culturais, gastronômicas e centros empresariais da cidade, o Dan Inn Express Porto Alegre fica localizado na Avenida Senador Salgado Filho, no bairro Centro Histórico. Através de sua localização, o empreendimento propõe aos hóspedes oferecer a conveniência do acesso à cidade, sem a necessidade de transporte complexo.

O café da manhã está incluso na diária e está disponível também para público geral, sem a necessidade de hospedagem, mediante pagamento. Para os amantes de pets, a política de aceitação de animais de estimação é uma das características do local. O hotel possui equipe multilíngue e sua recepção 24h, serviço de lavanderia e limpeza e salas de reuniões equipadas para atender eventos e convenções.

