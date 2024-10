O ator Emiliano Queiroz, de 88 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (4/10) em decorrência de uma parada cardíaca, após passar 10 dias internado na Clínica São Vicente da Gávea, onde colocou três stents no coração.

Ontem, o artista havia recebido alta e retornado para casa. Por volta das 4h30, ele acordou, tomou banho e expressou que sentia que estava “morrendo”. Cerca de uma hora depois, começou a passar mal e a ambulância o levou de volta à emergência do hospital, onde sofreu a parada cardíaca.

Natural de Aracati, no Ceará, Emiliano Queiroz tinha mais de 70 anos de carreira, iniciando sua trajetória artística aos 8 anos em rádio e teatro. Estreou no palco aos 15 anos e, desde a década de 60, residia no Rio de Janeiro, sendo contratado da TV Globo desde a sua inauguração.

Recentemente, ele se preparava para retornar aos palcos em janeiro com o espetáculo “A Vida Não é Justa” e estava em cartaz no Festival do Rio com o longa “Avenida Beira Mar”.

O ator era casado há 51 anos com Maria Letícia, advogada e atriz de 77 anos, e juntos criaram 14 filhos. Ele deixa também oito netos e três bisnetos. O local e horário do velório e da cremação ainda não foram definidos. Emiliano Queiroz deixa um legado inestimável na arte brasileira, com sua contribuição marcada pela dedicação e talento ao longo de sua vida.

