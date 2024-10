Com mais de 20 anos de história, o Festival Internacional de Corais (FIC) é um evento que promove a integração entre diversas manifestações musicais, tanto populares quanto eruditas, resgatando o canto coral como parte importante do cenário cultural mineiro.



A 22ª edição do FIC teve início em junho deste ano, com uma programação que se estenderá até dezembro. Com o tema "Gerais", inspirado pela frase "Minas são muitas", de Guimarães Rosa, o festival destaca a riqueza das tradições e da diversidade de Minas Gerais.



“Minas Gerais é um estado com uma pluralidade muito significativa e que merece ser sempre homenageada. A diversidade foi nossa inspiração e, com uma liberdade poética, eu digo que, além das apresentações musicais, o evento também celebra os belos horizontes que temos”, afirma o maestro e idealizador do festival, Lindomar Gomes.



Via Sacra

As primeiras apresentações desta edição levaram os corais até as estações de ônibus de BH, onde o público reagiu de forma calorosa aos shows, muitas vezes deixando de embarcar para prestigiá-los. Agora, o festival seguirá em uma espécie de "Via Sacra", com um circuito em santuários, igrejas e basílicas.



Neste sábado (5/10), o Coral Infanto Juvenil do Palácio das Artes se apresentará, às 16h, no Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Grande BH.



No domingo (6/10), a soprano mineira Suelly Louzada e o pianista Alberth Holanda se apresentarão na Igreja São Francisco de Assis, na Pampulha. No repertório, músicas sacras e litúrgicas, como a oração de São Francisco de Assis, “Ave-Maria” (Gounod e Bach) e “Creio em ti” (Gabriela Rocha). Além destas, a artista vai cantar sua própria composição, “Minas do meu coração”, lançada em 2017.



“O FIC é um evento com grande alcance atualmente, o que é muito bom para qualquer artista, mas, ao mesmo tempo, ele é genuinamente mineiro, feito por e para o povo deste estado. É uma oportunidade incrível poder homenagear a minha própria cultura dessa forma”, destaca Suelly.



Ela também comenta sobre a importância de um evento dedicado à arte coral.“Apesar de não participar neste concerto como coralista, iniciei a minha carreira em um coral, onde eu aprendi a cantar. A maioria dos cantores que conheço iniciaram suas carreiras assim, indo cantar despretensiosamente e descobrindo suas grandes vocações. Então, para mim, é muito significativo estar em um evento que dá uma visibilidade tão grande para as pessoas que têm essa vivência”, ressalta.

Sonho coletivo

Como a artista destaca, o FIC cresce a cada edição, trazendo corais, bandas, congados, orquestras e artistas de diversas partes do mundo como atrações principais. O que começou como um evento de uma semana, hoje se estende por mais de seis meses, acomodando uma programação de 150 grupos.

Lindomar Gomes atribui o sucesso do festival ao apoio popular que recebe.

“O Fernando Brant (1946-2015) me chamava de vendedor de sonhos, por conseguir manter o festival. Mas, além disso, digo que o evento existe pelo acolhimento e encantamento das pessoas pelo nosso trabalho, porque, infelizmente, sem patrocínios, ele se mantém com os braços e os abraços das pessoas. Falo com certeza que o FIC é um sonho coletivo e eu fico muito emocionado com isso”, destaca o maestro.

Cariúnas

Também amanhã, às 19h30, o Cariúnas vai apresentar o espetáculo musical "Rádio, nas ondas da emoção", no Sesc Palladium. Sob a direção de Kalluh Araújo e Santiago Fostes, e com adolescentes no palco, a performance celebrará a história do rádio no Brasil, com ênfase nas rádios Inconfidência e Itatiaia. O show também propõe uma reflexão sobre a relevância do rádio diante das transformações tecnológicas contínuas.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro