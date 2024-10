Em 2013, Mario Sergio Cortella e Terezinha Azerêdo Rios lançaram "Vivemos mais! Vivemos bem? Por uma vida melhor", publicado pelo selo 7 Mares, da Papirus Editora. Trata-se da transcrição de um longo diálogo entre os dois a respeito da importância do autoconhecimento para ter qualidade de vida. Após 11 anos e várias reimpressões, a obra ganhou segunda edição ampliada, em 2023, que inclui discussões sobre velhice e etarismo.



Todas as questões abordadas no livro serão discutidas na mesa-redonda do Sempre um Papo desta sexta-feira (4/10), no Teatro Feluma, com a participação dos autores. O evento terá entrada franca, com acesso por ordem de chegada, conforme a lotação.



Assim como Sêneca (4 a.C. – 65 d.C.) em "Sobre a brevidade da vida", Rios e Cortella alertam a respeito do risco de prolongarmos a vida sem atribuir a ela sentido e significado. Enquanto o filósofo romano questiona como gastamos nosso tempo e afirma que desperdiçamos parte considerável da vida em disputas (“Verás que tens menos anos de vida do que contas… Compreendes que morres prematuramente?”), Rios e Cortella adotam uma abordagem menos alarmista, citando uma lição mineira: “Se a vida é curta, que seja larga. Larga e intensa”.



“O que nós temos que pensar é: ‘Que vida a gente quer viver?’”, diz Rios, em entrevista ao Estado de Minas. “Tenho trabalhado muito com a ética e, ao distinguir a pergunta da ética da pergunta da moral, gosto de assinalar que, na moralidade, as pessoas vivem perguntando ‘Como é que eu devo viver?’ E, do ponto de vista da ética, a pergunta é: ‘Que vida eu quero levar e que sentido de vida eu vou inventar?’ Porque a vida não está dada, a gente tem que ir inventando ela a cada dia”, acrescenta.



No entanto, há uma certa dificuldade das pessoas em compreender essa distinção, admite Rios. Caso contrário, os alertas de um filósofo do século I d.C. não precisariam ser repetidos dois mil anos depois. Mas fato é que conceitos prontos e acabados contribuíram – e ainda contribuem – significativamente para que as pessoas soltem as rédeas de suas vidas, voltando-se para a pergunta “como devo viver?”, em vez de “que vida quero levar?”.

Perguntas e respostas



“O problema é que estamos repletos de respostas para perguntas das quais não sabemos a resposta. E isso nos tolhe”, diz Rios.



Ao longo de 117 páginas, ela e Cortella exploram essas questões de maneira acessível, ilustrando-as com exemplos do cotidiano e relacionando-as a frases de filósofos, versos de poemas e trechos de músicas. Rios cita Epicuro ao lembrar que “enquanto sou, a morte não é; e desde que ela seja, não sou mais”. Cortella, por sua vez, recorre a Mário Quintana para afirmar que “o diabo é deixar de viver”.



Até Jorge Mautner e José Miguel Wisnik são mencionados, quando a conversa aborda os limites da liberdade. Rios destaca: “Numa música excelente, ‘A Consciência do limite’, Mautner e Wisnik nos lembram que ‘A liberdade é bonita, mas não é infinita! / Eu quero que você acredite, a liberdade é a consciência do limite!’”



Em síntese, a ideia central do livro se traduz nos versos de Caetano Veloso: “Vamos viver, vamos ver, vamos ter, vamos ser, vamos desentender do que não carnavalizar a vida coração”, que foram muito bem lembrados pelos autores.



SEMPRE UM PAPO

Com Mario Sergio Cortella e Terezinha Azerêdo Rios. Nesta sexta-feira (4/10), às 19h30, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). Entrada franca, com acesso por ordem de chegada, conforme a lotação. Informações: (31) 3248-7250.



