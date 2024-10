Tradicionalmente realizada em 10 de junho – Dia de Portugal, de Camões e das comunidades lusófonas –, a Festa Portuguesa em Minas Gerais, em sua 14ª edição, ocorre este ano excepcionalmente neste sábado (5/10), das 10h às 20h, no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto. A nova data também é emblemática – é quando o país europeu celebra o Dia da República, instituída em 1910.



Mudanças internas na administração da Belotur, que implicaram o cancelamento de licitações para patrocínio, inviabilizaram a realização do evento na data habitual. Com tempo para se reorganizar e conseguir, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, os recursos necessários, a Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – Seção Minas Gerais, responsável pela realização da festa, pôde, agora, pôr seu bloco na rua. A programação abre um espaço generoso para a gastronomia e também conta com diversas apresentações artísticas.



As atrações incluem o gaiteiro Pedro Senna, a DJ Andreia Around, a orquestra da Guarda Municipal, o músico Tom Nascimento, o Grupo Conviver, o Coral Luís de Camões, o Grupo Folclórico Gil Vicente, do Centro da Comunidade Luso-Brasileira, o fadista – e assessor da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – Tarcísio Costa, a banda Saideira e, diretamente de Portugal, o cantor e compositor Luiz Caracol, acompanhado por seu grupo.



Estreitar os laços

O público vai poder conferir uma exposição de peças – que serão comercializadas – do artista português Mário Tolda, radicado em Minas Gerais. “Essa festa é para celebrarmos nossa cultura e estreitar os laços, não só entre portugueses e mineiros, mas envolvendo toda uma comunidade lusófona residente no estado. Teremos 12 restaurantes e docerias que vão oferecer pratos típicos. É uma forma de confraternizar com comida, vinhos e doces”, diz o presidente da Câmara Portuguesa - MG, Miguel Jerónimo.



Ele destaca que a programação inclui um concurso gastronômico, que vai premiar os melhores petiscos, prato principal e sobremesa. No que diz respeito à parte artística, Jerónimo chama a atenção para a presença de Luiz Caracol. “Normalmente, temos em todas as edições um grupo ou artista vindo de Portugal. Neste ano, escolhemos o Caracol pela pegada brasileira e africana que sua música tem. Tom Nascimento, que tem uma longa história na música mineira, também tem essa pegada africana”, diz.



A identidade musical construída por Caracol resulta das influências urbanas absorvidas na cidade de Lisboa, onde vive, e da ligação cultural que sempre teve com vários dos países de língua portuguesa. Ele lançou, em 2013, seu primeiro álbum, “Devagar”, que contou com convidados e parceiros de composição como Fernanda Abreu (Brasil), Valete (Portugal), Sara Tavares (Portugal), Mia Couto (Moçambique), Zeca Baleiro (Brasil) e Jorge Drexler (Uruguai).



Quatro anos depois, apresentou seu segundo disco, “Metade e meia”, em que voltou a contar com colaborações de nomes como Aline Frazão (Angola), Fred Martins (Brasil), Edu Mundo (Portugal), Remna (Senegal) e José Luiz Peixoto (Portugal). Em 2020, lançou o EP “So.tão”. Seu álbum mais recente é “Ao vivo no Namouche” (2023), gravado no referencial estúdio lisboeta.



Autêntico fado

Miguel Jerónimo destaca outras atrações musicais incluídas na programação. “Teremos o autêntico fado com Tarcísio Costa; o Coral Luís de Camões, que sempre se apresenta nos eventos que promovemos; e, ao final, uma homenagem ao Skank, com a banda Saideira.” Sobre o foco na gastronomia, ele diz que ela tem suma importância nos laços culturais de seu país de origem com o Brasil.



“A culinária mineira se inspira, em boa medida, na portuguesa. Quando se fala em comida portuguesa, pensamos sempre no bacalhau, mas tem muito mais; podemos incluir aí a sardinha assada na brasa e os pratos com porco. Vamos ter na Festa Portuguesa uma queijaria cujo dono é mineiro. Um dos queijos que ele fabrica é muito parecido com o queijo de São Jorge, da ilha dos Açores. Tudo foi pensado à luz do tema 'Origens, tradições e cultura', que orienta esta 14ª edição”, salienta.



Segundo Jerónimo, “cerca de 20 mil pessoas passaram, ao longo do dia, pelo entorno do Museu Abílio Barreto em 2022. No ano passado, foram entre 24 e 25 mil pessoas”. Ele diz esperar “um novo recorde de público” nesta edição.

Cardápio variado



As barracas representantes dos bares, restaurantes e docerias participantes, o palco e outros espaços de lazer da 14ª Festa Portuguesa se espraiam pelos jardins do Museu Histórico Abílio Barreto, pelas ruas que o contornam – Bernardo Mascarenhas, Josafá Belo, Tenente Renato César – e também pela praça Professor Godoy Betônico. O evento vai contar com a presença do Cônsul de Portugal em Minas Gerais, Eurico de Matos, e líderes da comunidade luso-brasileira em Belo Horizonte.



A seção gastronômica da 14ª Festa Portuguesa terá a participação de 12 reconhecidos estabelecimentos de Belo Horizonte. São eles: Restaurante Caravela, Capitão Leitão, Taberna Baltazar, Restaurante do Porto, Doces de Portugal, Casa di Maria – Sabores de Portugal, Casa do Porto, Queijaria Campo Nativo, Biboca do Portuga, Tasca São Bento, Cervejaria Verace, Del Maipo Vinhos e chef Guilherme Melo.



14ª FESTA PORTUGUESA

Neste sábado (5/10), das 10h às 20h, nos jardins e no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto (Av. Prudente de Morais, 2.020, Cidade Jardim). Acesso gratuito.