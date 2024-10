Os concertos com repertório de músicas populares estão se tornando cada vez mais frequentes. A nova abordagem surge como uma maneira de tornar essa forma de arte, tradicionalmente vista como elitista, mais acessível. Além disso, os programas orquestrais oferecem uma experiência única aos fãs de música, trazendo novos arranjos para obras consagradas.



Neste sábado (5/10), a orquestra Opus fará uma apresentação única intitulada “Rock in Concert”, em que homenageará ícones do rock mundial com versões exclusivas de suas músicas. O programa incluirá composições nacionais e internacionais, e, além da parte instrumental, contará com a participação dos cantores Rapha Ferreira e Rayane Boldrini.



Fundada pelo maestro Leonardo Cunha, a Opus tem como objetivo popularizar a música orquestral e erudita. “Nós sempre tocamos os clássicos e, na segunda metade do concerto, a gente tinha um repertório mais popular, com canções e obras conhecidas. Mesmo quando tínhamos músicas de compositores às vezes eruditos, como o Villa Lobos, nós pensávamos em um artista com quem as pessoas tinham uma conexão mais direta, por já ter ouvido em algum lugar”, explica Cunha.



Com apresentações temáticas desde 2011, como homenagens a Michael Jackson e às famosas trilhas de cinema, este é o oitavo concerto de rock da orquestra. O maestro conta que o primeiro show com essa temática foi realizado em um 13 de julho, Dia Mundial do Rock, quando sentiram que precisavam prestigiar a data.



“Nós temos um público que já nos acompanha e que sempre faz o possível para estar conosco, mas também queremos sempre trazer espectadores diferentes. O rock, com sua legião de fãs devotos, traz muitas pessoas que nunca tiveram contato com uma orquestra, então é interessante poder cativar essas pessoas novas”, comenta.



O repertório da noite de sábado incluirá artistas internacionais, como Queen, Rush, Deep Purple, Led Zeppelin, Guns n' Roses e The Police, além de artistas nacionais como Legião Urbana e Nando Reis, cujas canções foram eternizadas por Cássia Eller. A seleção eclética reflete as sugestões feitas pelo público em concertos anteriores e o desejo da orquestra de sempre surpreendê-los.



ESCOLA DE ROCK

Marcada para o mês de outubro, a apresentação contará com a participação especial de jovens músicos, de 9 a 13 anos, que estudam na School of Rock de Belo Horizonte, parte da franquia mundial que inspirou o filme “Escola de rock” (2003), estrelado por Jack Black. O grupo, composto por um baixista, um baterista, um guitarrista e dois cantores, se apresentará com duas músicas selecionadas por Leonardo.



O maestro acredita no impacto positivo dessa experiência para os jovens. Para alguns, este será o primeiro contato direto com um concerto, o que ele vê como uma excelente oportunidade para desmistificar os tabus sobre as orquestras e influenciá-los de forma construtiva.

“Com tantas dificuldades, a música pode ser uma grande salvação e uma válvula de escape incrível. Eu comecei a estudar música ainda muito criança e eu posso afirmar que me modificou, pois ela me trouxe até aqui. E eu acho que mesmo para aqueles que não querem ser profissionais, é importante ter oportunidades de mostrar as possibilidades que existem às crianças”, afirma.



“ROCK IN CONCERT - ORQUESTRA OPUS”

Apresentação única neste sábado (5/10), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2244). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia),

à venda no Sympla ou na bilheteria do teatro.



