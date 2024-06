“Desde a sua primeira edição, o festival busca ir ao encontro das pessoas. Como diz Fernando Brant (1946-2015): ‘Todo artista tem de ir aonde o povo está’. É isso que fazemos. O FIC acontece de forma itinerante e, muitas vezes, simultânea”, afirma o maestro Lindomar Gomes, idealizador do Festival Internacional de Corais (FIC).



Há 22 anos, o FIC promove apresentações de corais, bandas e orquestras em diversos pontos de Belo Horizonte e cidades do interior do estado. A edição deste ano tem o tema “Gerais”, ecoando a ideia de que “Minas são muitas”. As apresentações musicais gratuitas vão até dezembro.



Como nos anos anteriores, a 23a edição do FIC também conta com uma música tema. A composição ficou a cargo de Leo Cunha e Murilo Antunes. Abordando as belezas de Minas, “Cantos Gerais” já está disponível no site e nas redes sociais do festival.



Desta segunda (10/6) até a próxima sexta (14/6), o FIC realiza o projeto “Estação Cidadã”, que consiste em apresentações de corais em estações de metrô e ônibus (Move) da capital mineira.

Programação

Às 17h de segunda, a Banda de Música do Corpo de Bombeiros toca na estação Pampulha. Às 18h30, a estação Paraná recebe a Turnê Coral Canto & Vida. O Coral Black to Black, por sua vez, chega à estação Santos Dumont às 19h. A partir de terça (11/6), as estações Barreiro, São Gabriel, Vilarinho, Diamante e Venda Nova são incluídas no programa.



“Durante toda a semana, teremos 35 grupos que vão se apresentar nas estações de Belo Horizonte. O objetivo é ter contato com a população que, por conta da correria da mobilidade urbana, não tem acesso a vários tipos de expressão cultural. Queremos levar alento e esperança para as pessoas por meio da música”, diz o maestro.



O festival também promoverá apresentações ao longo deste mês na Igreja São José, Museu Mineiro, Museu de Artes e Ofício, Museu Casa Kubitschek e Igrejinha da Pampulha.





"Procuramos frequentar lugares inusitados. Não queremos que o diálogo entre o público e a música se limite ao teatro”, diz Lindomar Gomes. (Cecília Amaral*)

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS

Desta segunda-feira (10/6) a 23 de dezembro, em diversos locais, incluindo estações de metrô e Move. Programação completa disponível no site do festival.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes