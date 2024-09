Maggie Smith, dona de uma carreira prolífica no cinema, na televisão e no teatro, morreu aos 89 anos, nesta sexta-feira (27/9). Vencedora de duas estatuetas do Oscar de melhor atriz e celebrada no teatro, a artista afirmou que seus papéis na franquia de "Harry Potter" e na série 'Downton Abbey', que a levaram a fama mundial após os 70 anos, nunca a satisfizeram.





"Sou profundamente agradecida pelo trabalho em 'Harry Potter' e 'Downton Abbey', mas não é o que chamaria de satisfatório. Eu realmente não sentia que estava atuando nessas coisas", afirmou ela à ES Magazine, em 2019.





"Eu queria muito voltar ao palco porque o teatro é basicamente meu meio favorito, e acho que senti como se tivesse deixado tudo inacabado. Mas não houve nada que tenha aparecido nos últimos tempos", disse ainda, ao portal The Standard.





Enquanto fez sucesso no cinema com dezenas de papéis de 1960 a 1990, Smith nunca deixou os palcos de lado, sua primeira casa.





Depois do sucesso estrondoso que acompanhou as megaproduções das décadas de 2000 e 2010, Smith veio a público falar sobre seu incômodo com assédios em locais públicos. Palavras de alguém que sempre preferiu a atenção voltada a seu trabalho, e não a sua vida pessoal.





"É ridículo. Eu levava uma vida perfeitamente normal até 'Downton Abbey'", ela disse a Mark Lawson à rádio Times em 2017. "Ninguém sabia quem diabos eu era". Mais tarde, expôs seu descontentamento também com assédios que sofria na rua. "Opto por não ir a lado nenhum e nas ocasiões em que saio, tenho sempre um amigo comigo. É muito difícil quando se está sozinho porque não há por onde escapar."