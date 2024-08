Jennifer Lopez e Ben Affleck oficializaram o divórcio após dois anos de casamento. A notícia foi confirmada por diversos portais de notícias dos Estados Unidos, como o TMZ. Os famosos, que se casaram em uma cerimônia íntima em Las Vegas em julho de 2022, já enfrentava rumores de separação há meses.

De acordo com fontes próximas, Jennifer Lopez, de 55 anos, protocolou o pedido de divórcio na Suprema Corte do Condado de Los Angeles na terça-feira (20). A cantora teria optado por não contar com um advogado para a intermediação e solicitou a separação devido ao desgaste no relacionamento. “Ela tentou muito fazer as coisas funcionarem e está de coração partido”, revelou uma fonte à revista People.



A ausência de um acordo pré-nupcial entre Jennifer e Ben, de 52 anos, implica que qualquer ganho ou lucro obtido durante os quase dois anos de casamento será considerado propriedade comum, o que pode complicar a divisão de bens. Além disso, Jennifer renunciou à pensão alimentícia e solicitou ao juiz que negue tal benefício a Ben.



Os documentos do divórcio indicam que o casal estava separado desde abril deste ano, embora a formalização tenha ocorrido apenas agora. A data escolhida para oficializar a separação, 20 de agosto, coincide com o aniversário da festa de casamento que realizaram na Geórgia em 2022.



O relacionamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck, conhecido como “Bennifer”, sempre foi alvo de grande atenção da mídia. Eles se conheceram em 2002 e ficaram noivos em 2003, mas se separaram no ano seguinte. Em 2021, o casal reatou o romance, levando os fãs à euforia. No entanto, a reconciliação não durou tanto quanto esperavam.