Shiloh Jolie conseguiu remover o sobrenome do pai famoso, Brad Pitt

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A justiça norte-americana aceitou o pedido de Shiloh Jolie para remover o sobrenome do pai. A quarta filha de Angelina Jolie e Brad Pitt entrou com a solicitação assim que completou 18 anos, em maio deste ano.





Nascida Shiloh Nouvel Jolie-Pitt em 2006, na Namíbia, a jovem agora se chama apenas Shiloh Jolie. Em julho, uma fonte afirmou à revista People que Brad Pitt estava ciente da mudança e "muito chateado" pela decisão da filha.





O ex-casal hollywoodiano também é pai de Maddox, 22, Pax, 20, Zahara, 19 e os gêmeos Knox e Vivienne, 15.





A mudança vem em meio à separação conturbada de Brad e Angelina. A atriz e diretora alega ter sido agredida pelo ex, que nega. O divórcio litigioso até hoje não foi concluído e se arrasta há oito anos. Entre as principais disputas do ex-casal estão a vinícola na França e a guarda dos seis filhos.