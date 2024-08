O cantor, compositor e ator Moacyr Franco falou sobre a primeira vez sobre a morte de Silvio Santos, apresentador e empresário com quem conviveu ao longo de sua vida. O artista, de 87 anos, estava internado e, por isso, só soube do falecimento do amigo nessa terça-feira (20/8), três dias após o anúncio da família Abravanel.







"Não quiseram que eu soubesse da sua viagem", disse em um vídeo publicado no Instagram. Na postagem, ele fez uma homenagem em forma de crônica a Silvio, ao som de "Pedágio", uma de suas composições.





"Me espantou o número de amigos íntimos que você tinha, que te ensinaram, te orientaram, e incentivaram", disse em tom de ironia. Conversando com o amigo, ele reflete sobre a pós-morte. "Ah, a viagem. Eu não sabia que você estava indo para tão longe. Nem imaginava que você estava tão sozinho. Ah, negócios, foi a negócios. Assim na terra como no céu".





O artista continua, dizendo que os negócios de Silvio Santos são de amor, amizade e eternidade. "Os seus amigos mais distantes estão sofrendo muito, chorando. Eles te amam mesmo". Em seguida, ele faz uma confissão, dizendo que sentia inveja de Abravanel, mas não como artista ou empresário.





Mas como confidência, Franco revela que sentiu inveja do apresentador como pai. Silvio tinha seis filhas, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata; enquanto o mineiro é pai de seis: Moacyr Franco Jr., Guto Franco, Maria Cecília, Johnny Franco, Ana Helena e Domênico. No entanto, enquanto a prole de Silvio se manteve próxima ao pais, os herdeiros de Moacyr moram longe da família.





O amigo termina desejando que a viagem de Silvio seja tranquila. "Está tudo muito bem. Só não vai dar para sorrir e cantar", finaliza. "Só se vive nove meses. Pois o resto, amiga, a gente viaja", canta, adaptando a letra original que diz "pois o resto, amiga, a gente morre".





Moacyr Franco foi demitido do SBT em 2017 e chegou a se oferecer para trabalhar de graça na "Praça é nossa", pois não queria deixar a emissora depois de mais de 20 anos. Mesmo assim, os executivos da empresa o dispensaram: "Não entendi nada até hoje", declarou em julho.