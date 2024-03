Nesta quinta-feira (28/3), no humorístico “A praça é nossa”, estreia “O gago”, quadro com os comediantes Nicolas Alexandre e Chico Fernandes. Na esquete, Nicolas interpreta um moço com problemas de gagueira, que vai interagir com Chico e o apresentador Carlos Alberto de Nobrega em papos irreverentes. A atração é exibida pelo SBT/Alterosa a partir das 23h.



Ao puxar conversa com os colegas, ele adverte: “Não apressa que eu empaco”. Ao longo do papo, outras confusões acontecem e, ao ligar para sua mãe, o personagem afirma: “Já cheguei em São Paulo e estou com mamute... mamute....”.

“Você está com um mamute?!”, questiona Chico.

“Não! Tô com ‘mamultidão’”, responde ele. O diálogo segue bem-humorado, assim como as confusões.