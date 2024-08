Gusttavo Lima surpreendeu os fãs durante um show em Brumadinho, Minas Gerais, no último sábado (17). O cantor revelou que irá diminuir a quantidade de shows em 2025 para conseguir descansar e dar mais atenção a família.

Na declaração, o cantor revelou que está há 25 anos cantando de quinta-feira a domingo, sem tirar férias. "No ano que vem a gente vai fazer uma média de 50 shows do ano todo. A gente vai ficar com saudade um do outro, mas é por uma razão bem gostosa, de família e de descanso", começou.

Além disso, em seguida, Gusttavo Lima ainda acrescentou: "As crianças estão crescendo. Estão com 6 e 7 anos. Eles vão crescer e, futuramente, cada um vai trilhar seu caminho. Então é hora de aproveitar a família".

Por fim, o cantor sertanejo brincou com o público: "Vamos fazer um teste. Se eu ficar seis meses e virar a cabeça... Vou pescar uns dois meses direto". E depois prometeu: "Se eu enjoar, aí eu volto a fazer 20 shows por mês".

Nas redes sociais, internautas especularam: "Será que é ele que vai ser pai de novo?" "Será que vai ter mais um filho?" "Quem acha que eles deveriam tentar ter uma menininha?" "O bebê (Gusttavo Lima) está cansado, ou será que está na espera de outro bebê?"