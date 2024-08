A participação de Thiaguinho no reality show “Estrela da Casa”, da TV Globo, foi cancelada de última hora nesta segunda-feira (19). O cantor estava escalado para a “Jam Session” do programa, onde iria se apresentar e trocar experiências musicais com os participantes. No entanto, a presença de Thiaguinho foi barrada após um membro de sua equipe testar positivo para Covid-19.

Thiaguinho usou suas redes sociais para comunicar a decisão da emissora e explicar a situação. “Eu estou aqui no Centro de Produção de Reality da Rede Globo. Hoje eu me apresentaria no Estrela da Casa. Seria uma honra participar junto com eles, mas, infelizmente, um dos membros da nossa equipe está com Covid. Infelizmente, não poderemos ir. A gente teria contato com os participantes. Eu não estou, não testei negativo, como um dos membros da nossa equipe entraria, a direção decidiu cancelar nossa participação”, disse o cantor.



A apresentadora Ana Clara Lima também informou ao público sobre o cancelamento, explicando que a decisão foi tomada com base nos protocolos de saúde e segurança da emissora. “A gente segue um protocolo atualizado de saúde e segurança para os convidados”, disse Ana Clara. “Por precaução, para a gente poder cuidar dos nossos participantes”.



Para minimizar a perda do show de Thiaguinho, a Globo anunciou a gravação da primeira música feita no reality. O grupo vencedor da primeira prova da “Estrela da Semana”, formado por Gael Vicci, Nick Cruz, Unna X, Leidy Murilho e Nicole Louise, lançou a composição que venceu a competição. Eles cantaram a música ao vivo, pela primeira vez com acompanhamento de banda, substituindo a apresentação de Thiaguinho.