FOLHAPRESS - Prevista para estrear no dia 9 de setembro, a novela "Mania de Você", de João Emanuel Carneiro, terá uma trama controversa.





Os atores Paulo Rocha, 47, e Duda Batsow, 20, serão tio e sobrinha que vão se envolver romanticamente.





Tudo começa com a chegada de Volney (Paulo Rocha) à casa da irmã de criação Diana (Vanessa Bueno), que é casada com Hugo (Danilo Grangheia).





Logo de cara, o marido de Diana não gostará nem um pouco do cunhado hospedado em sua casa. Mas a história vai adiante: Volney se envolve com a filha do casal, Bruna (Duda Batsow), sua sobrinha.





O autor João Emanuel Carneiro falou sobre a trama para o jornal O Globo: "O irmão de criação chega à casa da Diana e vai transformar aquilo numa espécie de inferno. Ele é suspeito de um assassinato. Ele pega a filha da Diana. Hugo é um cara ciumento, que tem essa mulher bonitona. Ela tem esse irmão de criação bonitão, que fica circulando sem camisa o dia inteiro na casa dele", entrega o autor.





A trama central da novela gira em torno do triângulo amoroso entre Rudá (Nicolas Prattes), Luma (Agatha Moreira) e Viola (Gabz).