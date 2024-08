Fábio Assunção viveu uma preparação intensa para seu novo filme “Motel Destino”. O ator revelou que passou três meses comendo apenas ovos e se isolou das pessoas para entrar no personagem Elias, um homem perigoso, ameaçador e ciumento.





Para viver o dono do motel no filme dirigido por Karim Aïnouz, Assunção adotou uma dieta rigorosa, consumindo apenas quatro a cinco ovos pela manhã e nada mais ao longo do dia. Essa rotina resultou na perda de 10 quilos. “Fui perdendo massa magra. A frequência também foi baixando, fui ficando mais silencioso. E assim fui encontrando o personagem”, contou o ator.





Além da dieta, Fábio se isolou em uma casa em Beberibe, no Ceará, por dois meses, para reproduzir a solidão e o confinamento que seu personagem experimenta no motel. A dedicação extrema do ator chamou a atenção dos moradores locais, que chegaram a acreditar que ele estava filmando um longa erótico devido ao tempo que passou no local.

“Motel Destino” estreia nesta quinta-feira (22) e promete levar as belas paisagens de Beberibe para as telonas. No filme, Fábio contracena com Nataly Rocha e o estreante Iago Xavier, formando um triângulo amoroso movido a sexo e violência.

O diretor Karim Aïnouz é conhecido por trabalhos como “Madame Satã” (2002) e “Praia do Futuro” (2014).