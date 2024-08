Danças típicas do Rio Grande do Sul serão apresentadas neste sábado, no espaço montado na Faculdade Arnaldo Janssen, no Bairro Funcionários

Do Oiapoque ao Chuí, o Festival Encontros passeia pelas diferentes culturas dos estados e promove evento gastronômico que será aberto neste sábado (10/8), às 10h, na Faculdade Arnaldo Janssen, no Bairro Funcionários.



A primeira edição receberá manifestações tradicionais do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pará e Paraíba. A proposta é ressaltar a diversidade do Brasil.

“Gosto de experimentar sabores e acho que muita gente não tem a oportunidade de conhecer a cultura dos outros locais. Por isso, decidimos fazer o festival em Belo Horizonte. Trazemos comidas típicas e danças de outros estados. Quem for poderá viver tudo isso sem sair da nossa cidade”, afirma Raquel Bicalho, produtora cultural e curadora do evento.

Do Pará, estufas de barraquinhas vão exibir tacacá e vatapá paraense. Tripa frita e buchada de bode são as especialidades paraibanas. Do Rio de Janeiro, vêm a feijoada e o bolinho de feijoada. Do Rio Grande do Sul, o costelão gaúcho, o pão com costela e o tradicional arroz carreteiro.

Tacacá, prato típico da culinária do Pará, está entre as atrações do Festival Encontros Reprodução



“Quando a pessoa chegar, ela vai ganhar um passaporte para carimbar todos os estados cuja comida experimentou. Serão mais ou menos três pratos por estado – pelo menos um deles com preço mais acessível, menos de R$ 25”, explica Raquel.





Música e dança

Durante a festa, que será encerrada às 18h, a gastronomia dividirá espaço com a arte. Os quatro cantos do Brasil estarão representados no palco.

Diretamente do Rio de Janeiro, a banda Bossa Trio vai interpretar canções ligadas à história da cidade. Formado por mineiros, o Grupo Raízes do Sul exibirá danças gaúchas. Vindo do outro lado do país, Flores do Carimbó representará a cultura nortista.



“O Grupo Raízes do Sul já é bem antigo aqui em BH. Sua participação vai ser muito legal, porque eles interagem com o público. Teremos também o Flores do Carimbó, com a mesma interação. Na última dança, vão colocar todo mundo para participar da ciranda”, adianta a curadora.

Outra atração sulista será o workshop de churrasco. “Vamos ensinar quais são as melhores carnes, como cortá-las e a churrasqueira ideal para cada uma delas. Coisas que a gente nem imagina, né?”, comenta Raquel.

Além de quitutes típicos, barraquinhas oferecerão os tradicionais pastéis, batatas recheadas e hambúrgueres. Haverá serviço de bar, com chopes, drinques e vinhos especiais.

Determinado a trazer para BH atrações espalhadas pelo Brasil, país de dimensões continentais, o festival prosseguirá neste segundo semestre. “Preparamos sete edições, uma a cada mês, para representar todos os estados”, promete a curadora.

Além da área de barraquinhas, o evento terá espaço especial para as crianças. Pets são bem-vindos ao festival.

FESTIVAL ENCONTROS



Neste sábado (10/8), das 10h às 18h, na Faculdade Arnaldo Janssen (Rua Timbiras, 560, Funcionários). Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).

