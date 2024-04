André Silva, o Andrezinho Molejo, afirmou nesse fim de semana que o grupo musical vai continuar a existir, mesmo sem o vocalista Anderson Leonardo.

“Estamos muito firmes no propósito da continuidade. A alegria do cantor não pode ser esquecida”, afirmou o artista em áudio enviado a Marcus Vinicius ‘Mister’, apresentador do Botequim do Mister, da Super Rádio Tupi.

O velório de Anderson Leonardo e o enterro do artista ocorreram no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, no Rio de Janeiro. O cantor do Molejo morreu por causa de um câncer na região inguinal.