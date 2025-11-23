Prisão não anula Bolsonaro na escolha do candidato de oposição a Lula

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após a convocação de uma vigília por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), não sela o destino do bolsonarismo nem esvazia seu impacto no pleito de 2026. O movimento político criado por Bolsonaro é maior que sua condição jurídica e, embora enfraquecido, permanece vivo entre milhões de seguidores.

Leia Mais Incêndio na Zona Azul foi o anticlímax de uma COP pautada pela esperança Banco Master e PL Antifacção deixam Lula e Hugo Motta em rota de colisão Prisão de banqueiro e liquidação do Master também repercutem na política

Bolsonaro está sob custódia do Estado, inelegível e condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, mas continua sendo a principal referência política da direita brasileira, à qual hegemonizou. A prisão reduz seu raio de ação e aumenta sua vulnerabilidade, mas não dispersa de imediato a base eleitoral que construiu nos últimos 10 anos. A “sombra de futuro” do “Mito” contingenciará os candidatos de oposição.

Formulado pelo cientista político Robert Axelrod na Teoria dos Jogos, o conceito de “sombra de futuro” foi adotado pelo darwinista Richard Dawkins em “O Gene Egoísta” (Companhia das Letras), para entender a cooperação entre os seres humanos. Resumidamente, é a percepção que cada jogador tem sobre a duração da cooperação e necessidade de retaliação para sobrevivência.

Quanto mais longa se imagina a relação futura entre os atores, maior a tendência à cooperação, à moderação e à construção de confiança. Quanto mais curta, incerta ou ameaçada, maior o impulso para a traição, a ruptura, o comportamento de tudo ou nada.

Axelrod fez simulações matemáticas sobre o sistema “viver e deixar viver”, que se desenvolveu espontaneamente nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, quando os soldados ingleses e alemães, por muito tempo frente a frente, criavam acordos tácitos de não agressão; quando a rotação mudava ou o comando endurecia, o pacto se rompia para se restabelecer logo depois. Dawkins utiliza essa ideia para demonstrar como estratégias de cooperação entre adversários podem evoluir em razão da “sombra de futuro”.

Leia Mais Cela de Bolsonaro em Brasília ‘reproduz’ a de Lula em Curitiba Malafaia reage à prisão de Bolsonaro e fala em 'manobra' para desviar foco Nikolas reage à prisão de Bolsonaro: 'Por que mesmo?'

Até ontem, a oposição vivia um cenário “viver e deixar viver” ao redor de Bolsonaro. Ele estava inelegível, mas solto; condenado, mas ativo politicamente; acuado judicialmente, mas ainda comandante da oposição. Havia um equilíbrio político instável: o STF, sobretudo na figura de Moraes, impunha limites e sanções; Bolsonaro testava essas linhas com discursos, postagens indiretas, mobilização de aliados e ameaças veladas; o Congresso manejava pautas de segurança pública e anistia; governadores de direita se projetavam nacionalmente surfando na agenda da ordem.

À sombra de Bolsonaro

Dono do maior ativo eleitoral da oposição, Bolsonaro segue capaz de arbitrar candidaturas, de transferir votos e de, eventualmente, caso um aliado chegue ao poder, ser beneficiado por uma anistia aprovada por um Congresso conservador ou por um futuro indulto presidencial.

Essa hipótese — de que o líder permanece no jogo, ainda que em posição defensiva — funciona como um estabilizador da própria direita: ninguém rompe com Bolsonaro, ninguém se proclamava herdeiro sem sua bênção, todos esperam um gesto do líder.

Ronaldo Caiado (União), governador de Goiás; Romeu Zema (Novo), de Minas; Ratinho Junior (PSD), do Paraná; e Eduardo Leite (PSD), Rio Grande do Sul, aguardam uma definição de Bolsonaro. Corre por fora, Ciro Gomes (PSDB). Único potencialmente capaz de unificar toda a oposição, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é uma esfinge: “decifra-me ou te devoro!”.

Sem apoio formal de Bolsonaro, o governador paulista não será candidato à Presidência; sua “sombra de futuro” é muito maior. Pode se reeleger ao Palácio dos Bandeirantes e aguardar 2030 à frente do poderoso governo paulista para disputar a Presidência.

A prisão preventiva de Bolsonaro encurta tudo. Na lógica de Axelrod, quando a duração é menor, o tempo torna mais difícil sustentar a cooperação. Governadores, parlamentares, lideranças evangélicas e empresários aliados passam a se perguntar se vale a pena seguir postergando decisões estratégicas.

É nesse contexto que a figura de Tarcísio de Freitas ganha centralidade. Entretanto, a “sombra de futuro” de Tarcísio, caso eventualmente chegue ao poder, frustrará as ambições do clã Bolsonaro, possivelmente, até 2034.

Esse tempo é suficiente para que o capital eleitoral do ex-presidente se disperse entre as demais lideranças de oposição. Por essa razão, o presidente do PL Valdemar Costa Neto não esconde o desejo de que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro seja candidata. Os filhos Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal que se autoexilou nos Estados Unidos; e Carlos Bolsonaro, que deve se candidatar ao Senado em Santa Catarina, preferem o nome do irmão mais velho, o senador Flávio.

Tarcísio é prisioneiro da “sombra de futuro” de Bolsonaro: uma coisa é ser apresentado como sucessor; outra é parecer alguém que aproveita a fragilidade do chefe para atalhar o poder. Colateralmente, a eventual candidatura de Tarcísio à Presidência embaralha o cenário eleitoral em São Paulo: primeiro, o vice-presidente Geraldo Alckmin reaparece como favorito na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes; segundo, instala-se uma disputa pelo espólio bolsonarista entre o influenciador Pablo Marçal; o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB); e o deputado Guilherme Derrite (Progressistas), que reassumiu a secretaria de Segurança de São Paulo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.