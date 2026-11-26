Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Em tempos estranhos, em que o amor, se não é banalizado, é deixado de lado, é mais do que oportuna a exposição “Elogio ao amor”, de Marilá Dardot.

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A artista mineira, que retornou ao Brasil depois de alguns anos morando em Lisboa e na Cidade do México, conquista o público não só pelo tema, como pela forma de apresentar um sentimento tão castigado e, às vezes, esquecido.

Na entrada da instalação, que leva o mesmo nome, construída especialmente para a Casa Fiat, estão dispostas 40 lanternas que, literalmente, guiam os visitantes que descobrem nas paredes da galeria frases de mais de 60 autores e autoras que nos mostram que o amor é exercício de paciência, cuidado mas que, no fundo, sempre nos surpreende de forma positiva.

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A série “Zoom”, com pinturas realizadas em guache sobre papel quadriculado; “Qualquer maneira”, políptico de 12 peças em que letras e sinais gráficos compõem diferentes arranjos visuais, “Manual” e o vídeo “Ir y volver” (2019) completam a exposição, que é uma das melhores do ano. A curadoria é de Cristiana Tejo. Entrada franca.



• PÉS NO CHÃO

A Corrida 100% Você, projeto criado por Bell Marques e seus filhos Rafa e Pipo, terá neste domingo (29/11) sua primeira edição em Belo Horizonte.

E chega fazendo bonito, com mais de 10 mil inscrições realizadas em 12 horas. O evento combina provas de 5 km e 10 km com uma grande celebração musical, após a linha de chegada, com Bell Marques e os filhos fazendo as honras da casa.

O encontro está marcado para o Parque de Exposições Bolivar de Andrade, na Gameleira, com aquecimento a partir das 7h. Horário sujeito a alterações. Informações complementares no site.



• DE OLHO NA FINAL

Os alunos da Fundação CDL, de Belo Horizonte, participam da etapa final da Olimpíada de Empreendedorismo Sustentável 2026, que termina nesta quinta (26/11), no Rio de Janeiro. A iniciativa é uma promoção da Supergasbras, em parceria com a Junior Achievement Rio de Janeiro.

A competição mobilizou 260 estudantes do Ensino Médio, de 14 escolas, em cinco estados brasileiros, em uma jornada que desafia os jovens a desenvolver soluções inovadoras para tornar o uso do gás de cozinha mais seguro, sustentável, eficiente e econômico.

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Estão no páreo os projetos Agrosense (BA), Atmosleaf (SP), Camah (RJ), Os Protagonistas (PR) e SIG (MG). A competição desafia estudantes do Ensino Médio a transformarem problemas reais em projetos viáveis de impacto positivo, desenvolvidos por meio de metodologias de design thinking e com o apoio de mentores voluntários.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.