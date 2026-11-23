Cantora mineira grava inédita de Rita Lee
"Anjo deslumbrado", parceria de Rita com Guto Graça Mello, faz parte do disco Pepita Rara, de Mariana Mug
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Mariana Mug, mineira que cantou nas ruas de Lisboa e foi a última artista a ser produzida por Guto Graça Mello, lançou o disco Pepita Rara. "É um disco de música brasileira, até na faixa cantada em inglês, o swing é brasileiro. É um disco rico musicalmente, tão rico que a mixagem, que acompanhei com o Guto e o Anderson, foi o processo mais demorado, de tão minuciosa. Eu gosto de discos em que as canções são diferentes entre si, e o Guto pensava igual: se a canção era boa, ela entrava", relembra a cantora que se divide em temporadas em Portugal e no Brasil.
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• INÉDITA DE RITA
A escolha pelo título do disco não tem relação com nenhuma das faixas, mas, segundo ela, por todo o processo. "Depois de tanta luta, tanta busca e tantas dificuldades na carreira, pensei: o que é tão raro e difícil de encontrar, que você precisa mesmo procurar muito, e que é extremamente valioso? Uma Pepita Rara. Pensei na chance de ter trabalhado com o Guto como produtor e empresário, nos músicos que gravaram comigo, na minha história de artista que cantava nas ruas e também antes disso tudo, em ter 'Anjo deslumbrado', inédita da Rita Lee no meu álbum de estreia". A música é parceria de Rita e Guto Graça Mello guardada por mais de 40 anos
• VALE OURO
O vinho Jacinta Rosé da Vinícola Trindade conquistou a medalha Grande Ouro no Brasil Selection, organizado pelo Concours Mondial de Bruxelles. Foi o único rosé entre os cinco vinhos brasileiros reconhecidos com a mais alta distinção da edição, entre 67 medalhas concedidas ao segmento de vinhos. A premiação reforça a qualidade do vinho que em junho conquistou a medalha de Ouro no 13º Brazil Wine Challenge (2026). O rosé é elaborado com uva Syrah e produzido em colheita de inverno, a mil metros de altitude, em solos de quartzo (quartzito), de textura argilosa e sob forte amplitude térmica. O vinho não é vendido em lojas ou supermercados: só é provado e comprado por quem participa da experiência imersiva na sede da Trindade, localizada em Bichinho, distrito de Prados, a poucos quilômetros de Tiradentes, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais.
• ESTREIA NA DANÇA
Com mais de 25 anos de atuação na produção cultural e experiência nos bastidores de companhias como Mimulus, Primeiro Ato, SeráQuê e Café com Dança, Regina Moura, diretora da Notom Produções Artísticas, coordena a primeira edição do Festival Corpo em Cena. O projeto estreia em Belo Horizonte nos dias 28 e 29 de novembro e 5 e 6 de dezembro, com a formação e capacitação de artistas no centro da proposta. Com 19 professores convidados, dois laboratórios de criação coreográfica e expectativa de receber mais de 600 alunos, o festival combina prática artística e encontros voltados à profissionalização do setor. As atividades serão realizadas no CRDança e na Academia Wanda Bambirra, com convidados como Jomar Mesquita, Rodrigo Quik e Letícia Carneiro.
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• HO... HO... HO
Mesmo com a boa procura pelas cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios – 80 mil já foram adotadas – ainda há milhares de cartas disponíveis para adoção, com pedidos que vão de bonecas e carrinhos de controle remoto a material escolar e bicicletas. Em Minas Gerais, das cerca de 40 mil cartinhas recebidas pelos Correios no estado, até o momento, mais de 15 mil já foram adotadas e 25 mil ainda estão disponíveis para adoção. E não precisa necessariamente ir a uma agência dos Correios. Os pedidos podem ser selecionados presencialmente ou on-line, pelo Blog Noel ou no aplicativo dos Correios.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.