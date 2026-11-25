Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Mais uma premiação nacional para “Homem-Bomba”. Na verdade, oito. O solo do ator e diretor Luiz Arthur foi o grande vencedor do II Festival Nacional de Teatro de Juiz de Fora - FESTAC.

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A peça levou, além dos prêmios de melhor espetáculo adulto do festival e de destaque em performance e linguagens híbridas, os prêmios de melhor espetáculo, direção, performance, cenário, figurino e trilha sonora na categoria solo.

“Homem-Bomba” já tinha sido premiado no 10º Festival Nacional de Teatro do Piauí (2022) e no 9º Festival Nacional de Teatro de Passos e Região (2024). O novo reconhecimento ocorre em meio a uma turnê da peça por 26 cidades do interior de Minas Gerais, com patrocínio da Cemig.



• RESISTÊNCIA

“Receber troféus que têm como imagem o símbolo da resistência, exercida de forma tão inspiradora pelo Encruza, coletivo formado em sua totalidade por mulheres negras e responsável pelo festival, é uma honra, das mais importantes de toda a minha carreira”, diz Luiz Arthur.



• EDUCAÇÃO

O Colégio Santo Agostinho comemora cinco anos do Programa Aldeia que Educa, iniciativa voltada ao fortalecimento da parceria entre escola e famílias na formação de crianças e adolescentes.

Estruturado em três eixos – Roda de Conversa, Artesão da Paz e Aldeia em Ação –, o programa promove encontros, palestras e atividades que estimulam o diálogo, a escuta e a corresponsabilidade na educação.

Em 2025, foram realizadas 40 ações, com cerca de 3 mil participantes. Para marcar o aniversário, em novembro, o programa promoveu a palestra “Hiperconexão digital: como não perder a conexão com nossos filhos?”, com Cecília Antipoff, além de mais de 20 encontros de devolutivas das Rodas de Conversa, reunindo famílias, estudantes, professores e colaboradores.



• LUZ, CÂMERA, AÇÃO

Elisa Lucinda será a homenageada da 16ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que abre sua programação em Belo Horizonte no dia 2 de dezembro, no Cine Santa Tereza.

A atriz, poeta, escritora e cantora tem uma trajetória marcada pela valorização da cultura brasileira e pela luta antirracista. A edição deste ano tem como tema “O tempo que nos habita: narrativas do envelhecer, da ancestralidade e a construção do futuro” e abre com o documentário “Nossa mãe era atriz”, sobre Maria José Novais Oliveira, atriz negra de Contagem, que iniciou sua carreira no cinema aos 60 anos.

Promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a mostra, com programação gratuita, vai até 6 de dezembro.



• SEM TRANSTORNOS

A respeito da nota publicada na edição de terça-feira (24/11) sobre a presença de um morcego durante apresentação da peça “A Mulher de Preto”, no Teatro Marília, a Fundação Municipal de Cultura informou que foi um registro pontual da entrada de um morcego no espaço.

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“O animal circulou pelo palco e pela plateia e deixou o local espontaneamente, sem grandes transtornos. O teatro fica em uma região com árvores frutíferas no entorno, o que pode favorecer a circulação eventual desses animais”, diz a nota.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.