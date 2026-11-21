Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sete meses depois de lotar o Minascentro, Guilherme Arantes repetiu a performance. Com casa cheia, uma sequência de sucessos que se transformaram na trilha sonora de muita gente.

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Com bom humor, o cantor paulistano de 73 anos, dos quais 50 foram dedicados à carreira musical, fez uma grande noite para os fãs, no último dia 13/11, uma sexta-feira.

Em cena, revelou uma preferência curiosa, ao pedir à equipe, ao longo da apresentação, duas xícaras de café. Água também não faltou ao longo de quase duas horas de show.

AMIGO DOS BORGES



Entre uma canção e outra, contou algumas curiosidades. Afirmou ser muito amigo da família Borges. "Sou fã do Lô", declarou. "Amigo do Telo e do Márcio", emendou. Lembrou que ele fez arranjos para o disco "Os Borges" (1980). "O elo de amizade era muito grande, principalmente com o Telo.”

Relembrou uma história que pouca gente sabia. Em uma das vindas a Belo Horizonte, cantou pela primeira vez a canção "Planeta água". O detalhe é que a canção estava concorrendo no MPB Shell de 1981. "Não poderia cantar antes do festival de jeito nenhum. Mas eu não aguentei e depois pensei que, se alguém pegasse, seria desclassificado. Mas a música seguiu seu rumo de ser uma música sertaneja tardia."

MÚSICA DE MINAS



O piano, ele contou, foi o elo que estreitou sua relação com o som de Minas. "Principalmente por causa do Wagner Tiso e toda essa linhagem da música mineira, incluindo o 14 Bis, Flávio Venturini é como um irmão, o Vermelho."

Disse também que essa ligação fica mais forte por causa do órgão e do piano da música sacra de Minas. Contou ainda que, quando Caetano Veloso lançou a teoria de que a música popular brasileira tem uma linha evolutiva que seria o samba canção, a bossa nova, a Jovem Guarda e o Tropicalismo, Milton Nascimento ficou chateado pelo fato de Caetano não ter incluindo a música de Minas.

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"O Milton é uma paixão. Para mim, não tem nada igual."

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.