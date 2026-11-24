Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.







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Numa iniciativa inédita, três obras de Aleijadinho (1738-1814) – as esculturas de Sant’Ana Mestra, São Joaquim e São Manuel – estão em exposição no complexo dos Museus Vaticanos, até 13 de fevereiro de 2027. A abertura da mostra foi prestigiada, na última terça-feira (17/11).

A exposição também conta com fotografias de Marcel Gautherot realizadas em Congonhas, cedidas pelo Instituto Moreira Salles, além de vídeos que registram o restauro das esculturas, realizado em 2021, e a festa em honra a Sant’Ana Mestra. A exposição faz parte da programação comemorativa do Bicentenário das Relações entre Brasil e a Santa Sé, dos 50 anos da Fiat no Brasil e dos 20 anos da Casa Fiat de Cultura.

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Sant’Ana Mestra pertence à Capela de Sant’Ana, na comunidade de Chapada de Ouro Preto; São Joaquim, à Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Raposos; e São Manuel, à Paróquia de Nossa Senhora do Bonsucesso, em Caeté.

ARTE REVELADA

As obras foram restauradas em 2021, no projeto Aleijadinho, Arte Revelada: O Legado de Um Restauro, na Casa Fiat de Cultura.

Durante cinco meses, as três obras passaram por um processo de pesquisa e restauração que envolveu mais de 500 horas de trabalho e trouxe descobertas sobre suas características e intervenções realizadas ao longo do tempo.

Conduzido pelo Grupo Oficina de Restauro, com acompanhamento técnico do Iphan, o projeto foi realizado em um ateliê-vitrine, permitindo que o público acompanhasse o trabalho dos restauradores em tempo real.

SELO OFICIAL

A Escola de Música Inhotim foi certificada pelo Ministério da Cultura (MinC) no âmbito do II Edital do Programa Nacional de Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura.

Com a aprovação, o Instituto Inhotim passa a integrar o Cadastro Nacional e a Rede Nacional de Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura, que reconhecem organizações da sociedade civil sem fins lucrativos com atuação em processos educativos e formativos nos campos artístico e cultural.

A certificação concede às instituições o selo oficial do programa, a inscrição no Cadastro Nacional e a participação em uma rede colaborativa voltada ao intercâmbio de saberes, metodologias e práticas pedagógicas

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Por essa a produção da peça “A Mulher de Preto” não esperava. A versão nacional do terror psicológico, no Teatro Marília, ganhou participação especial.

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Domingo, último dia da temporada, um morcego dava sobrevoos por cima da plateia, dando um toque especial à montagem que tem direção de Sérgio Abritta e reúne Luiz Henrique Moura, Bruno de Moura e Alinne Lacerda no elenco. Abritta também assina a tradução do texto de Susan Hill.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.