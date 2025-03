SIGA NO

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Festa de aniversário sem bolo e docinhos não é festa de aniversário. O Bar Quermesse, um dos botecos mais tradicionais de Curitiba, com filial na Praça Tiradentes, em BH, comemora seus 16 anos nesta quarta-feira (19/3). Curiosa e divertida é a tradição do bolo. Como a data é dedicada a São José, os donos da casa buscam inspiração no bolo de Santo Antônio, que guarda a imagem do santo em suas fatias. Diz a lenda que quem achá-las terá sorte e boas energias. A mesa de doces completa o menu.



• RITMOS BRASILEIROS

O Montê Bar, localizado na Praça da Estação, renovou sua programação musical. Com uma agenda fixa, a casa oferece, às quartas, samba raiz, enquanto as quintas ficam reservadas ao sertanejo. Sextas e sábados, DJs com ritmos variados; aos domingos, pagode à tarde e forró à noite.



• POLARIZAÇÃO

Louis Burlamaqui, estrategista e especialista em cultura organizacional, marcou para a próxima terça-feira (25/3), no Amadeus Business Tower, na Savassi, o lançamento de seu mais recente livro, “O sequestro da consciência”. Na obra, o autor examina como forças políticas, econômicas e tecnológicas influenciam o pensamento coletivo, tornando indivíduos suscetíveis a narrativas manipuladoras. Na ocasião, Burlamaqui vai conversar com o público. Ingressos podem ser retirados via Sympla.



• CURTAS

Um dos principais eventos de curtas-metragens do país, o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte – FestCurtasBH, recebe a partir desta sexta (21/3) inscrições para a sua seleção oficial, de forma gratuita, pelo site do festival e pela plataforma ShortFilmDepot.

Podem participar filmes finalizados em 2024 e em 2025, de até 45 minutos, de todos os gêneros, exceto publicitários, institucionais, seriados e videoclipes. A programação do festival será apresentada de 31 de outubro a 9 de novembro deste ano, no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, e na plataforma virtual cineHumbertoMauro/MAIS.



• TROFÉU CAPIVARA

Os curtas-metragens selecionados concorrerão ao Troféu Capivara e a prêmios em dinheiro. Além das mostras competitivas e paralelas, o FestCurtasBH contará com debates, oficinas, palestras e eventos especiais.



• “COSMOGONIAS”

Até o próximo dia 27, quem passar pela Praça da Liberdade poderá acompanhar a criação de trabalhos das artistas Liça Pataxoop e Kawany Tamoyos nos tapumes das obras do Memorial Vale. O resultado serão murais que contam histórias dos povos originários e celebram a força das mulheres indígenas.

Liça, artista e professora da aldeia Muã Mimatxi, da etnia Pataxós, resgata nos painéis a história de seu povo. Já Kawany, designer e comunicadora anticolonial, traz uma fusão de ancestralidade e urbano, homenageando a força feminina e rompendo estereótipos. Os painéis darão origem à exposição “Cosmogonias”, parte do projeto Memorial Vale Itinerante.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.